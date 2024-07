Padrões de deslocamentos humanos podem ajudar a descobrir os passos iniciais de doenças infecciosas

Bangcoc, Tailândia, 10:00 AM, janeiro de 2020. Após quase 5 horas de voo, um Boeing 747 vindo da província chinesa de Hubei acaba de pousar. Dentre os cerca de 400 passageiros desembarcados, alguns apresentavam sintomas respiratórios, nada incomuns para aquela época do ano. O que estes passageiros não sabiam é que estavam, involuntariamente, se tornando veículos de um vírus respiratório novo que se espalharia com uma velocidade assustadora, marcando o início de uma pandemia que, nos meses seguintes, ceifaria milhões de vidas em todo o mundo.

A complexa rede de mobilidade humana, exemplificada acima, desempenha um papel crucial na propagação de doenças infecciosas. Em fevereiro de 2020, todos os continentes, exceto a Antártida, já haviam relatado casos de COVID-19, naquele momento ainda relatados como “novo coronavírus”. No início de abril, mais de 1 milhão de casos confirmados foram registrados globalmente, um aumento de mais de 10 vezes em menos de um mês.

Olhar para o presente e para o futuro revela um cenário onde determinar a origem e o momento exato do surgimento de uma nova doença infecciosa é improvável, tornando inevitável a possibilidade de futuras epidemias ou até mesmo pandemias.

Neste texto, que apresenta resultados de um artigo recentemente publicado por nosso grupo na revista The Lancet Digital Health, mostramos ser possível utilizar padrões de deslocamento humano para compreender os estágios iniciais da transmissão de uma doença, prever sua rota de espalhamento e, possivelmente, frear sua disseminação antes que ela atinja o potencial pandêmico. Esses insights podem ser vitais para a implementação de medidas de controle eficazes, reduzindo significativamente o impacto de novas ameaças à saúde pública.

Mobilidade humana: distâncias cada vez menores

Todos os dias, milhões de pessoas se deslocam usando os mais diversos modais: aviões, carros, trens ou navios. Somente em 2019, mais de 38 milhões de voos comerciais aconteceram no mundo, e o número de carros em uso vem crescendo cerca de 4% ao ano, superando a marca de 1 bilhão de veículos em 2015.

No Brasil, dados da ANAC indicam que mais de 82 milhões de pessoas viajaram somente no ano de 2022, por meio de 730 mil voos domésticos. Por sua vez, a rede de transporte rodoviário nacional, a quarta maior do mundo, tem extensão superior a 1,7 milhão de quilômetros e representa um dos modais de transporte de passageiros mais importantes no país. Em menor escala, mas importantes sobretudo na região Norte, as redes de transporte fluviais ajudam a conectar os municípios que beiram os principais afluentes dos rios daquela região.

Publicado sob licença CC-BY na revista PLOS One.

Como modelos baseados em transporte ajudam a entender os estágios iniciais e a dinâmica de espalhamento das doenças infecciosas?

Estudar os padrões de mobilidade humana não é uma prática nova. O uso destes padrões para compreender o espalhamento de doenças ganhou destaque a partir da pandemia de influenza H1N1, em 2009, e, mais ainda, durante a pandemia de COVID-19, quando uma grande quantidade de dados foram disponibilizados, incluindo dados de mobilidade obtidos a partir de smartphones. A história nos mostra que novas pandemias provavelmente acontecerão, e a OMS já reconhece alguns patógenos prioritários, discutidos em artigo recentemente publicado neste The Conversation. Na lista, chama a atenção a misteriosa “doença X”, causada por um patógeno ainda desconhecido, mas que pode afetar humanos. Como podemos melhorar a nossa capacidade de detectar e responder a essas futuras emergências?

Abordagens integradas de vigilância em saúde, que utilizam dados de mobilidade, mas também outras fontes de informação, são cruciais para melhorar o preparo nacional contra emergências de saúde pública. Os autores formam parte da iniciativa AESOP, liderada pela Fiocruz e UFRJ, que desenvolvem um sistema de alerta antecipado para surtos com potencial pandêmico.

Neste contexto, nosso grupo compilou uma grande quantidade de dados de transporte aéreo, rodoviário e fluvial, cobrindo toda a extensão geográfica brasileira. Transformamos esta malha de transporte em uma representação matemática conhecida como grafo, ou uma rede, onde cada um dos seus 5.570 pontos (nós) representa um município brasileiro, e as arestas ou conexões que ligam estes nós tem sua importância dada pelo fluxo de passageiros. Quanto maior a quantidade de pessoas que se deslocam entre quaisquer duas cidades, maiores as chances de que indivíduos carregando uma doença possam transmiti-las adiante, atuando como vetores para sua propagação.

Um modelo como este permite responder a várias perguntas. Por exemplo: se um patógeno começa a circular em uma região, qual a sua provável rota de espalhamento, com base nos padrões históricos de movimentos humanos? Identificar essas rotas pode ajudar as equipes de vigilância em saúde a preparar suas ações de resposta, informando, por exemplo, a necessidade de testagem molecular e preparo dos sistemas de saúde, como a necessidade de leitos hospitalares.

Nossos dados mostram que um patógeno identificado em Manaus, por exemplo, possui alta probabilidade de espalhamento regional, alcançando Belém, Porto Velho, Boa Vista e Santarém, na região Norte, mas também cidades mais distantes, como São Paulo e Brasília, ainda nos momentos iniciais do surto.

Embasando o modelo da rede sentinela de vigilância de doenças

Outra oportunidade para usar modelos baseados em movimentos humanos é na vigilância de doenças. A vigilância sentinela, usada por muitos países, identifica patógenos circulantes. Nesta estratégia, unidades sentinela coletam regularmente amostras de pacientes com síndrome gripal. No entanto, os locais dessas coletas são escolhidos pela infraestrutura dos municípios e pela capacidade de coleta das unidades, sem critérios que garantam a detecção precoce de novos patógenos.

É possível incorporar uma camada adicional de informação capaz de informar o modelo e configuração desta rede sentinela usando os dados de mobilidade. Para isso, analisamos todos as rotas possíveis conectando municípios brasileiros (mais de 7 milhões!), identificando aqueles com maior probabilidade de detecção de patógenos, com base nos padrões de mobilidade.

Descobrimos que a configuração atual, de 199 municípios com unidades sentinela, representa 52% da cobertura da mobilidade nacional, mas, se alterarmos cerca de 100 municípios nesta estrutura, esta cobertura aumenta para 70%. Com isso, conseguiríamos aumentar a chance de detecção antecipada de patógenos circulantes no país, bem como compreender sua subsequente rota de espalhamento.

A figura abaixo compara a rede sentinela de vigilância respiratória atual e a reconfiguração do desenho informada por dados de mobilidade. Em amarelo, municípios presentes apenas na configuração atual. Em azul, municípios que, incluídos com base no modelo de mobilidade, permitiriam aumentar a cobertura da rede. Em vermelho, municípios que já formam parte da rede sentinela e aparecem também como prioritários pelos padrões de mobilidade, que permaneceriam inalterados.

Para onde vamos?

A ciência tem demonstrado que os padrões de movimentos humanos são extremamente úteis para entender a disseminação de doenças infecciosas e auxiliar na sua identificação de forma antecipada. Com a disponibilização de dados mais refinados de mobilidade, incluindo informações de GPS provenientes de smartphones e outros dispositivos, estes modelos preditivos podem ser significativamente aprimorados.

Além dos dados de mobilidade, é essencial incorporar elementos adicionais para aumentar a precisão dessas estimativas. Isso inclui considerar as condições socioeconômicas, as características de saúde de populações específicas (como os indígenas) e as condições climatológicas. Ao integrar esses fatores, poderemos obter uma visão mais abrangente e precisa de como as doenças infecciosas surgem e se espalham, permitindo respostas mais eficazes e rápidas para conter futuras epidemias e pandemias.

O trabalho descrito neste ensaio foi publicado na edição de Agosto/2024 da revista The Lancet Digital Health e possui, além dos autores deste ensaio, os seguintes co-autores: Andrêza L. Alencar, Maria Célia L. S. Cunha, Adriano O. Vasconcelos, Gerson G. Cunha, Ray B. Miranda, Fábio M. H. S. Filho, Corbiniano Silva, Emanuele Gustani-Buss, Ricardo Khouri, Thiago Cerqueira-Silva, Luiz Landau.