Pagers ontem, ‘walkie-talkies’ hoje: ataques remotos podem ser a faísca de uma guerra em grande escala entre Israel e o Hezbollah

Os ataques atribuídos a Israel a membros do Hezbollah por meio de pagers - e que acaba de se repetir nesta quarta-feira, desta vez afetando rádio-comunicadores portáteis do tipo walkie-talkies - são outros acontecimentos sinistros que impulsionam o Oriente Médio para uma guerra regional em grande escala. Isso deixa o Hezbollah com pouca opção a não ser retaliar com o apoio total do “eixo de resistência” liderado pelo Irã.

A sofisticação e o impacto do ataque aos pagers e comunicadores não têm precedentes. O ataque resultou em pelo menos 11 mortes, incluindo alguns dos combatentes do Hezbollah, e até 3.000 pessoas feridas.

O principal objetivo do ataque, que as autoridades norte-americanas supostamente disseram ter sido realizado por Israel, era interromper os meios de comunicação do Hezbollah e seu sistema de comando e controle no Líbano.

Como o Hezbollah reduziu o uso de telefones celulares por suas forças porque Israel pode facilmente detectá-los e atingi-los, os pagers se tornaram cada vez mais o dispositivo de mensagens preferido do grupo.

O ataque também pode ter sido planejado para causar pânico dentro do grupo e entre o público libanês, muitos dos quais não apoiam o Hezbollah, dadas as divisões políticas no país.

Desde os ataques do Hamas em 7 de outubro ao sul de Israel, a liderança israelense sob o comando do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem dito repetidamente que está determinada a eliminar a ameaça do Hezbollah, que tem operado em solidariedade ao Hamas.

Horas antes do ataque com o pager, o governo de Netanyahu esclareceu que os objetivos de guerra de Israel seriam expandidos para incluir o retorno de dezenas de milhares de residentes às suas casas no norte de Israel, das quais fugiram devido aos constantes disparos de foguetes do Hezbollah. O ministro da defesa de Israel, Yoav Gallant, disse que a única maneira de fazer isso era por meio de ação militar.

As explosões simultâneas de pagers na terça-feira, portanto, podem ser um prelúdio para uma ofensiva israelense total contra o Hezbollah.

As consequências da guerra com o Hezbollah

O Hezbollah já declarou que fará uma retaliação. Ainda não se sabe de que forma isso ocorrerá. O grupo tem uma enorme capacidade militar não apenas para bombardear o norte de Israel com drones e mísseis, mas também para atacar outras partes do Estado judeu, inclusive cidades densamente povoadas, como Tel Aviv.

O Hezbollah demonstrou essa capacidade em sua guerra com Israel em 2006. A guerra durou 34 dias, durante os quais 165 israelenses foram mortos (121 soldados da IDF e 44 civis) e a economia e o setor de turismo de Israel foram bastante prejudicados. As perdas do Hezbollah e do Líbano foram muito maiores, com pelo menos 1.100 mortes. No entanto, as Forças de Defesa de Israel (IDF) não conseguiram destruir ou incapacitar o grupo.

Qualquer ataque retaliatório bem-sucedido contra as cidades israelenses poderia resultar em graves vítimas civis, dando a Israel mais um pretexto para perseguir seu objetivo de longa data de destruir o Hezbollah e punir seu principal apoiador, a República Islâmica do Irã.

Em um conflito mais amplo, os Estados Unidos estão comprometidos com a defesa de Israel, enquanto o Irã apoiaria o Hezbollah da maneira que fosse necessária. Se os líderes israelenses e norte-americanos acham que o Irã continuará a se abster de qualquer ação que possa levá-lo à guerra contra Israel e os EUA, eles estão enganados.

O Hezbollah é uma peça central no paradigma de segurança nacional e regional do regime. Teerã investiu pesadamente no grupo, juntamente com outros afiliados regionais - milícias iraquianas, os houthis do Iêmen e o regime sírio de Bashar al-Assad, em particular. O objetivo desse “eixo de resistência” tem sido criar um forte impedimento contra Israel e os EUA.

Desde sua fundação, há 45 anos, o regime iraniano considera Israel e seu principal apoiador, os EUA, como uma ameaça existencial, assim como Israel considera o Irã da mesma forma. Por isso, o regime reorientou suas relações externas para os principais adversários dos Estados Unidos, especialmente a Rússia e a China. A cooperação militar russo-iraniana ficou tão forte que Moscou não hesitará em apoiar o Irã e suas afiliadas em qualquer guerra.

Teerã tem pleno conhecimento das proezas nucleares de Israel. Para se proteger contra isso, o Irã desenvolveu seu próprio programa nuclear até o nível limite de desenvolvimento de uma arma. Os líderes iranianos também podem ter obtido a garantia de que a Rússia ajudaria a defender o Irã caso Israel recorresse ao uso de suas armas nucleares.

Enquanto isso, é importante lembrar que, após quase um ano demolindo Gaza e devastando seus habitantes, Israel não conseguiu eliminar o Hamas.

Suas próprias ações falam sobre isso. O governo israelense tem forçado constantemente os habitantes de Gaza a se mudarem para que os soldados da IDF possam operar em áreas que eles haviam declarado anteriormente estarem livres de combatentes.

A tarefa de derrotar o Hezbollah e seus apoiadores seria um objetivo muito maior a ser alcançado. Ela acarreta o sério risco de uma guerra que todas as partes têm dito que não querem, mas para a qual todas estão se preparando.

O ataque com o pager é apenas o mais recente de uma série de operações que continua colocando em risco qualquer chance de um cessar-fogo permanente em Gaza, que poderia estabilizar a região e contribuir para as causas da paz, e não da guerra.