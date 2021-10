Pandemi ini adalah peluang emas bagi Papua untuk mengejar ketertinggalannya dalam teknologi pendidikan

Disclosure statement

Garry Pawitandra Poluan terafiliasi dengan Australian Council for Educational Research (ACER) Indonesia. ACER Indonesia menerima dana untuk projek Evaluation of ICT in Education in Papua Province (ACDP-045) dari Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP), kemitraan antara Pemerintah Indonesia, Asian Development Bank, Uni-Eropa, dan Pemerintah Australia.

Sherine Hassan terafiliasi dengan Australian Council for Educational Research (ACER) Indonesia. ACER Indonesia menerima dana untuk projek Evaluation of ICT in Education in Papua Province (ACDP-045) dari Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP), kemitraan antara Pemerintah Indonesia, Asian Development Bank, Uni-Eropa, dan Pemerintah Australia.