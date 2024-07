Paris 1900-2024: das primeiras mulheres olímpicas aos primeiros jogos paritários

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 serão os primeiros Jogos com paridade no número de participantes masculinos e femininos. De 26 de julho a 11 de agosto, 5.250 atletas de cada gênero participarão das XXXIII Olimpíadas modernas.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) cumpre, assim, a 11ª recomendação da Agenda Olímpica 2020, que estabeleceu uma cota de 50% para a participação feminina nos Jogos e promoveu a introdução de eventos com equipes mistas, que serão cerca de vinte das 329 que comporão as Olimpíadas.

A participação das mulheres nas Olimpíadas começou informalmente na segunda edição das Olimpíadas modernas, também realizada em Paris, em 1900. Dos 997 atletas, 22 eram mulheres, competindo em cinco modalidades: tênis, vela, croquet, hipismo e golfe.

Costuma-se dizer que as mulheres quase não praticavam esportes naquela época, como se isso se devesse a um interesse mínimo em atividades físicas e não a uma política sexual que defendia uma rígida segregação entre homens e mulheres jovens e na qual o esporte desempenhava um papel central.

O que era o Cristianismo Muscular?

O projeto educacional do criador dos Jogos Olímpicos modernos, Pierre de Frédy, Barão de Coubertin, fazia parte do que foi chamado de Cristianismo Muscular, um movimento que via o esporte como fundamental para a formação de homens jovens (do sexo masculino) na fé e na masculinidade.

Em 1883, aos 20 anos de idade, Pierre de Coubertin cursou o programa de educação física na Rugby School, a escola pública que deu nome ao esporte e na qual se passa o romance de Thomas Hughes Tom Brown’s School Days, que inspirou o movimento.

Marcado pela humilhação da derrota francesa na guerra franco-prussiana, Coubertin viu no exemplo inglês uma solução para a má preparação dos franceses para a guerra. Com o tempo, ele também exaltou o potencial diplomático do esporte para manter a paz entre os impérios. Essa associação do esporte com a luta entre nações, o imperialismo e a guerra varreu as versões mais lúdicas e pluralistas do esporte e resultou em uma Olimpíada que Coubertin concebeu como exclusivamente masculina e comemorativa de uma suposta superioridade branca.

As Olimpíadas não incorporaram “gentilmente” as mulheres. Na verdade, as Olimpíadas foram essenciais no processo de masculinização do esporte moderno, e somente uma atitude reivindicatória tornou a presença das mulheres mais ampla e oficial.

Uma figura importante nesse processo foi Allice Milliat, que, diante da recusa do COI em estender os eventos olímpicos abertos às mulheres, fundou a Federação Internacional de Esportes Femininos (FSFI) em 1921 e organizou a 1ª Olimpíada Feminina no mesmo ano, seguida por mais três e quatro outros Jogos Mundiais.

A 2ª Olimpíada Feminina em Paris, em 1922, atraiu 20.000 espectadores. Como um de seus membros revelou em 1960, o COI discutiu em 1923 como lidar com os efeitos do feminismo no esporte e relutantemente concordou em expandir os eventos femininos para assumir o controle do esporte feminino.

Falta de paridade no executivo do COI

A paridade, embora seja historicamente uma demanda feminista, pode esconder outras motivações: permanecer no controle. Na verdade, a Carta Olímpica em 1996 incluiu o compromisso do COI de promover a presença de mulheres “em todos os níveis e em todas as estruturas, particularmente nos comitês executivos das organizações esportivas nacionais e internacionais, com vistas à aplicação estrita do princípio da igualdade entre homens e mulheres”. A paridade “executiva” não foi incluída na Agenda Olímpica 2020, pois, se tivesse sido, a 11ª recomendação não seria cumprida: a diretoria do COI é atualmente composta por 11 homens e 5 mulheres.

Mas além dos números, o esporte está acorrentado a preceitos que impossibilitam a igualdade efetiva. O dogma da segregação sexual, que também sustenta a própria paridade, é um deles.

Defendida para supostamente proteger a categoria feminina, a separação dos sexos tem marcado as decisões das respectivas federações toda vez que um atleta questiona a superioridade masculina.

Isso aconteceu com Zhang Shan depois que ela ganhou o ouro e o recorde olímpico no tiro ao prato misto em Barcelona 92. Depois de sua vitória, a União Internacional de Tiro proibiu a participação de mulheres, de modo que Shan não pôde defender seu ouro em Atlanta 96, a chamada “Olimpíada das Mulheres”.

Em Paris 2024, haverá um evento de tiro misto, mas com equipes compostas por um homem e uma mulher, sendo o modelo “misto” imposto para evitar a competição direta entre homens e mulheres.

Lindsay Van também não pôde defender seu recorde de salto de esqui nos Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver 2010, pois as mulheres foram proibidas de participar do evento, apesar de ser uma mulher que detinha o recorde geral. A Federação Internacional de Esqui citou então possíveis problemas reprodutivos futuros nas saltadoras para justificar a proibição. Os mesmos argumentos que afastaram as mulheres do esporte no início do século XX foram repetidos em 2010.

Embora possam parecer anedóticos, esses episódios mostram que qualquer política de naturalização dos sexos e de seus papéis sempre acabará impondo limitações competitivas às mulheres. Durante anos, foram os testes de verificação de sexo; hoje são os níveis de testosterona que mantêm muitas mulheres de origem africana fora da competição.

Por outro lado, a França vetou a participação de atletas com véu em sua equipe olímpica, enquanto as jogadoras de diferentes modalidades estão se rebelando contra a imposição de roupas que as sexualizam.

Os corpos das atletas femininas continuam sendo um dos principais objetos de regulamentação dos comitês executivos. Afinal de contas, enquanto a segregação sexual for o princípio organizador, uma diferença que a justifique sempre terá de ser preservada.