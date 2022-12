Plantemos jardines en aulas, casas y oficinas para respirar aire limpio

Disclosure statement

sabina rossini oliva recibe fondos de la Universidad de Sevilla en el programa del Plan Propio

anjose@us.es recibe fondos de proyectos competitivos de la Junta de Andalucía (P18-TP-2332), del ministerio (RTI2018-095937-B-I00) e infraestructura FEDER (UNSE13-1E-1845).

Luis Pérez Urrestarazu recibe fondos de la Junta de Andalucía dentro del programa de Ayudas a proyectos de investigación I+D+i PAIDI 2018 (referencia del proyecto: P18-TP-1657).

Rafael Fernández Cañero does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.