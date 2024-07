PME, soyez agile pour tirer pleinement profit du numérique

Selon le dernier baromètre de la plate-forme publique France Num publié en septembre 2023, 76 % des dirigeants de très petites entreprises (TPE) et de petites et moyennes entreprises (PME) estiment que le numérique constitue une source de bénéfices pour leur organisation. Pour important qu’il soit, cet indicateur apparaît en recul de 5 points par rapport à l’édition précédente de cette étude. Pourtant, 40 % des dirigeants interrogés indiquent qu’ils investiront au moins 1 000 euros par an pour cela, quand 71 % d’entre-eux prévoient de mener des projets numériques dans les deux années qui viennent.

Pourtant,dans le monde post-pandémie, l’importance du numérique pour les PME n’est plus discutée. Le temps où les responsables de PME semblaient dire « c’est bien, mais c’est pour les grandes entreprises » est révolu. Le Covid et les confinements sont passés par là. C’est une bonne nouvelle, mais il ne faudrait pas que le numérique devienne une sorte de baguette magique à même de résoudre tous les problèmes des PME. En effet, l’étude que nous avons menée montre que le numérique ne se suffit pas. Autrement dit, les outils digitaux ne donnent pas, seules, leurs pleins pouvoirs transformateur et créateur de richesses. Ils doivent se déployer dans un environnement agile.

Déploiement agile

L’agilité organisationnelle se définit comme la capacité de l’entreprise à identifier des changements environnementaux inattendus et à y réagir rapidement et efficacement pour prospérer dans un monde en évolution constante. L’agilité organisationnelle implique une reconfiguration de la structure et de l’organisation afin de remplacer les processus existants. Pour cela, il convient d’instaurer de nouvelles procédures, trouver de nouvelles ressources. Elle repose sur deux niveaux d’intervention : le premier se concentre sur la capacité interne de l’entreprise à identifier et reconfigurer les ressources et les capacités disponibles. Le deuxième niveau est plutôt basé sur la perspective externe et la capacité de l’entreprise à détecter les changements environnementaux.

Dans notre recherche, nous avons défini les capacités digitales comme une compétence organisationnelle, une expertise et un talent pour exploiter une technologie digitale afin de développer de nouveaux produits ou services. Sur la base d’une enquête auprès de 146 dirigeants, notre étude quantitative montre que ces deux capacités agile et digitale sont essentielles, et parvenir à une combinaison parfaite et optimale des deux est la clé du succès.

En effet, notre étude révèle tout d’abord un impact positif de la digitalisation sur la détection des opportunités entrepreneuriales à l’international. Les solutions digitales disponibles permettent aux PME internationalisées de s’adapter aux attentes et aux contraintes des parties prenantes, étrangères notamment. De plus, l’étude montre également que l’agilité organisationnelle renforce non seulement la capacité des PME étudiées à détecter des opportunités à l’international, mais elle améliore également leurs compétences digitales, les rendant ainsi plus efficaces dans un monde en constante évolution. Autrement dit, une double compétence agile et digitale offre d’importantes possibilités. Elle contribue à faire face à l’évolution rapide du paysage technologique et répondre aux attentes croissantes des clients connectés.

Cycles de développement courts

Le jumelage de ces deux capacités devient la méthode de travail la plus pratique et productive pour certaines entreprises comme Meero, une plate-forme créée en 2014 qui met en relation des photographes et des entreprises. Meero illustre parfaitement la réussite d’une PME internationalisée, grâce à une organisation performante qui valorise l’innovation et l’adaptabilité. Selon son co-fondateur Thomas Rebaud, Meero tire parti de l’intelligence artificielle pour optimiser ses opérations et offrir des solutions innovantes dans son secteur tout en répondant promptement aux exigences de sa clientèle de plus en plus internationale.

Cette agilité se traduit également par le fait de privilégier des cycles de développement courts avec des itérations rapides. Cela permet à l’équipe opérationnelle de recueillir rapidement des retours d’utilisateurs, d’itérer sur les fonctionnalités et de s’adapter aux besoins changeants du marché. L’entreprise utilise des méthodes agiles (telles que Scrum ou Kanban) pour gérer ses projets. Ces approches permettent à Meero de planifier, exécuter et livrer des produits de manière itérative et collaborative.

Selon cette logique, l’exploitation des outils et plates-formes numériques renforce l’agilité des organisations. Elle a un second effet sur l’humain, puisqu’elle augmente la capacité de son réseau d’équipes à travailler en apprentissage rapide et continu avec des cycles de décision plus rapides et plus flexibles.

Back Market est le cas d’une entreprise française qui a su se développer rapidement en adoptant une approche agile dans sa gestion et ses opérations. Son approche commerciale repose sur la capacité à identifier les tendances du marché et à ajuster rapidement son offre en conséquence. Comme beaucoup d’entreprises agiles, Back Market adopte une structure organisationnelle flexible qui favorise la communication transversale, l’autonomie des équipes et la prise de décision rapide.

Un couple idéal

Avoir ce couplage dans la stratégie de l’entreprise peut engendrer une meilleure compétitivité, avec une plus grande centralité client et un délai de lancement sur le marché plus court grâce aux outils numériques. L’humain est également impacté positivement avec des équipes plus productives et engagées.

Notre recherche permet de recommander aux dirigeants de PME d’investir, de s’engager dans la transformation digitale de leur entreprise. Cela implique une optimisation de leur visibilité en ligne et l’adoption d’outils digitaux à tous les niveaux de l’organisation. Il est crucial de noter que, même si les compétences digitales sont indispensables, elles représentent seulement un volet du processus visant à favoriser la croissance et à réduire les risques liés aux changements environnementaux.

En parallèle à la transformation digitale, le renforcement de l’agilité organisationnelle se révèle être une dimension essentielle. En intégrant ces deux composantes, les dirigeants peuvent mieux positionner leur entreprise pour prospérer, non seulement en optimisant leur présence en ligne et en adoptant des technologies numériques, mais aussi en développant une structure organisationnelle agile, permettant une adaptabilité face aux défis et opportunités du marché.