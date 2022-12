Read more: Comment écouter les podcasts de The Conversation ?

La cinquième édition du Forum mondial Normandie pour la Paix – une manifestation annuelle dont The Conversation France est partenaire – s’est déroulée cette année les 23 et 24 septembre sous le mot d’ordre « À bas les murs ! Ces enfermements qui font les guerres ». Dans la continuité de ces deux journées qui ont donné lieu à une vingtaine de conférences et débats entre universitaires, responsables politiques et personnalités de la société civile, nous vous proposons deux podcasts, avec deux intervenants au Forum : les historiens Sabine Dullin (Sciences Po), spécialiste de la Russie et de l’URSS, et Antoine Arjakovsky (Collège des Bernardins), expert de la Russie et de l'Ukraine.

Le premier épisode, en compagnie de Sabine Dullin, était consacré aux 28 années d’existence de l’un des murs les plus célèbres de l’Histoire : celui de Berlin, érigé en 1961 et abattu en 1989.

Alexander Nemenov/AFP

Aujourd’hui, Antoine Arjakovsky, directeur de recherche au Collège des Bernardins, fondateur de l’Institut d’études œcuméniques de Lviv et auteur de plusieurs ouvrages dont Occident-Russie : Comment sortir du conflit ?, revient sur un mur moins physique, mais tout aussi infranchissable : celui qui sépare l’opposition russe – emprisonnée, réduite au silence ou contrainte à l’exil – de ses concitoyens.

Une opposition dont plusieurs représentants se sont notamment réunis lors de la dernière édition du Forum Normandie, en présence d’Antoine Arjakovsky, pour rédiger ensemble un texte appelant à la fin de l’agression russe contre Ukraine et à la démocratisation de leur pays. Ces objectifs relèvent-ils du vœu pieux ? Comment les pays qui accueillent ces opposants peuvent-ils les aider ? Et qu’arriverait-il si l’opposition finissait par arriver au pouvoir, notamment du point de vue du sort des responsables actuels ? Quelques éléments de réponse dans ce podcast.

Crédits, conception et animation, Grégory Rayko. Réalisation, Rayane Meguenni.

Nous proposons ce podcast dans le cadre du Forum mondial Normandie pour la Paix organisé par la Région Normandie les 23 et 24 septembre 2022 et dont The Conversation France est partenaire. Pour en savoir plus, visiter le site du Forum mondial Normandie pour la Paix.