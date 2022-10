Podcast : « Défis climatiques », à quelle échelle agir ?

Read more: Comment écouter les podcasts de The Conversation ?

Sécheresse et canicules inédites, montée des eaux, biodiversité en chute libre… Partout dans le monde, les effets de la crise climatique se font sentir, de plus en plus intensément. Face à ce constat, documenté par les scientifiques dans les fameux rapports du GIEC, certains vivent dans la crainte qu’un point de non-retour soit atteint.

Et si, au-delà des chiffres et des situations effrayantes, on s’intéressait aux initiatives qui portent leurs fruits ? C’est l’objet de « Défis climatiques : ces initiatives qui font bouger les lignes » une série de cinq podcasts réalisée en partenariat avec l’Institut des hautes études pour la science et la technologie. Objectif : appréhender les mobilisations et les actions qui permettent de faire face à la crise climatique et qui donnent de l’espoir.

Dans ce premier épisode, nous nous interrogeons sur les leviers efficaces d’action : à quelle échelle agir – au global, au local, en réseau ? Nous tentons aussi de comprendre ce qui peut favoriser l’action ou, au contraire, l’inhiber. Pour nous accompagner dans cette réflexion, nous recevons Catherine Larrère, professeur émérite à l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne.

Précurseuse, en France, de la philosophie environnementale, Catherine Larrère a écrit plusieurs ouvrages dans ce domaine, dont un certain nombre avec son mari, l’agronome et sociologue Raphaël Larrère. Leur dernier livre, Le Pire n’est pas certain, a été publié en septembre 2020 aux éditions Premier Parallèle.

Crédits, conception et animation, Françoise Mamouyet & Jennifer Gallé. Réalisation, Romain Pollet. Chargé de production, Rayane Meguenni Musique, « Night », Kosmorider, 2022.