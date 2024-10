Por qué es un tremendo error que Israel invada Líbano

Disclosure statement

Este artículo fue redactado con la ayuda de John Molloy, teniente coronel (ret.) de las Fuerzas de Defensa irlandesas y antiguo alto funcionario de asuntos políticos y civiles de Unifil, 2008-2017

Vanessa Newby does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.