¿Por qué los tomates ya no saben como los de antes?

Disclosure statement

SALVADOR SOLER ALEIXANDRE es miembro de la Associació de Productors i Comercialitzadors de la Tomata Valenciana y ha figurado como investigador en distintos proyectos de investigación autonómica, estatal y europea.

Jaime Prohens Tomas recibe fondos de Unión Europea y Generalitat Valenciana para la realización de proyectos de investigación.

María del Rosario Figás Moreno does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.