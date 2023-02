Pourquoi Edgar Allan Poe est l’écrivain préféré des incompris

Edgar Allan Poe, qui aurait eu 214 ans le 19 janvier 2023, reste l’une des figures littéraires les plus reconnaissables et les plus populaires au monde.

Son visage – avec ses yeux enfoncés, son front énorme et ses cheveux noirs ébouriffés – orne des tote-bags, des tasses à café, des T-shirts et des lunch boxes. Il apparaît sous la forme d’un mème, arborant un col relevé et des lunettes d’aviateur en « Edgar Allan Bro », ou riffant sur « Bohemian Rhapsody » en marmonnant les paroles de la chanson « I’m just Poe boy, nobody loves me » alors qu’un corbeau sur son épaule ajoute « He’s just a Poe boy from a Poe family » (jouant sur l’assonance entre « Poe » et « poor »).

Netflix a cherché à tirer parti de la popularité de l’écrivain en diffusant récemment le film à suspense The Pale Blue Eye, qui met en scène Poe en cadet de l’Académie militaire de West Point, où il a passé moins d’un an avant de passer en cour martiale. Netflix propose également une minisérie inspirée de Poe, La Chute de la maison Usher, dont la sortie est prévue en 2023.

Mais en tant que spécialiste de Poe, je me demande parfois si l’attrait pour l’écrivain ne tient pas moins à la puissance et à la complexité de sa prose qu’à une attirance pour l’idée que l’on se fait de lui.

Après tout, ses personnages les plus célèbres ont tendance à être très antipathiques. Il y a des psychopathes qui perpétuent des meurtres apparemment sans motif dans Le Chat noir et Le Cœur révélateur ; des protagonistes qui abusent des femmes dans Ligeia et La Chute de la maison Usher ; ou des personnages qui assouvissent une vengeance cruelle et fatale sur des victimes involontaires dans La Barrique d’amontillado et Hop-Frog.

Les personnages dégénérés que Poe propose aux lecteurs semblent très éloignés de notre époque post-#MeToo, avec ses « safe spaces » et ses « trigger warnings ». Mais en même temps, Poe, l’écrivain des outsiders, des non-conformistes et des outsiders qui finissent par prouver leur valeur fait fortement écho au monde contemporain.

Un assassinat de personnage qui rate son coup

La représentation de Poe en outsider s’est imposée à sa mort en 1849, commentée avec cruauté dans le New York Tribune : « Cette annonce en surprendra plus d’un, mais peu en seront affligés. »

L’auteur de la notice nécrologique, Rufus W. Griswold qui le connaissait bien, a été le rival de Poe toute sa vie. Il y affirmait que le défunt avait « peu ou pas d’amis » et diffamait le personnage à base d’exagérations et de demi-vérités.

Aussi étrange que cela puisse paraître, Griswold était également l’exécuteur littéraire de Poe, et il a développé sa notice nécrologique pour en faire un essai biographique qui accompagnait les œuvres collectives de Poe. Si c’était un stratagème marketing, il a fonctionné. Les amis – apparemment, Poe en avait – se sont rassemblés pour défendre sa mémoire, et les journalistes ont passé des décennies à débattre de qui était vraiment Poe.

Du vivant de Poe, la plupart des lecteurs découvraient son œuvre par le biais de magazines, et il était rarement bien payé. Mais l’édition de Griswold a connu 19 tirages dans les 15 années qui ont suivi la mort de Poe, et ses histoires et poèmes ont été réimprimés et traduits sans fin depuis lors.

Le portrait diffamatoire de Griswold, ainsi que le sujet sinistre des histoires et des poèmes de Poe, influencent encore la façon dont les lecteurs le perçoivent. Mais il a également produit une contre-image de Poe en héros tragique, en artiste torturé et incompris qui était trop doué – ou, en tout cas, trop cool – pour son époque.

En traduisant les œuvres de Poe en français dans les années 1850 et 1860, le poète français Charles Baudelaire a présenté son héros comme une sorte de visionnaire de la contre-culture, en décalage avec une Amérique moraliste et matérialiste. Le Poe de Baudelaire privilégiait la beauté à la vérité dans sa poésie et, dans sa fiction, il voyait à travers les piécettes d’amélioration de soi qui étaient populaires à l’époque pour révéler « la méchanceté naturelle de l’homme ». Poe a touché une corde sensible chez les écrivains européens et, alors que sa stature internationale s’élevait à la fin du XIXe siècle, les critiques littéraires américains se sont plaints de son manque de reconnaissance dans son pays natal.

L’histoire de l’outsider prend son envol

Au début du XXe siècle, le décor était planté pour que Poe soit considéré comme l’éternel outsider. Et Poe est souvent apparu sur scène à cette époque, comme le sujet de plusieurs mélodrames biographiques qui le dépeignaient comme une figure tragique dont le manque de succès était davantage dû à un environnement culturel et éditorial hostile qu’à ses propres défaillances.

Cette image est apparue sur le grand écran dès 1909 dans le court métrage de D.W. Griffith Edgar Allen Poe. Alors que Virginia, la femme de Poe, se languit sur un lit de malade, le poète s’aventure à vendre Le Corbeau. Après avoir essuyé refus et mépris, il parvient à vendre son manuscrit et rentre chez lui avec des provisions pour sa femme malade, mais découvre qu’elle est morte.

Des films ultérieurs dépeignent également Poe comme étant incompris ou mal apprécié de son vivant. Un biopic très inexact, The Loves of Edgar Allan Poe, sorti en 1942, se termine par une voix off qui commente : « … le [public] était loin de se douter que le manuscrit du ‘Corbeau’, qu’il avait tenté en vain de vendre pour 25 dollars, rapporterait des années plus tard le prix de 17 000 dollars à un collectionneur. »

Dans la vie réelle, alors qu’une première version du Corbeau a été refusée par un éditeur, Poe n’a eu aucun mal à vendre le poème, et il a fait immédiatement sensation.

Mais dans ce film, Le Corbeau devient un substitut de Poe lui-même, quelque chose de sombre et de mystérieux que, selon la légende, les gens de l’époque de Poe n’ont pas su apprécier.

Poe incarne un écrivain obscur qui est aussi détective amateur dans le film de 1951 The Man with a Cloak, qui se termine par un tenancier de saloon laissant la pluie effacer l’encre d’une reconnaissance de dette que Poe lui a donnée. Au verso de la note se trouve un manuscrit du poème « Annabel Lee », alors que son porteur déclare : « Ce nom ne vaudra jamais rien. Même dans cent ans. »

Bien sûr, le public qui regardait ce film presque exactement 100 ans après la mort de Poe savait ce qu’il en était…

Les plantes les plus intéressantes poussent à l’ombre

Ce qui nous amène à The Pale Blue Eye, dans lequel Henry Melling joue le rôle du cadet Poe, un paria doté d’une intelligence aiguë pour résoudre les crimes. Pour une fois, ce jeune Poe n’est pas un artiste torturé ou une figure hantée et sombre. Il est cependant malmené par ses pairs et sous-estimé par ses supérieurs – encore une fois, c’est un outsider que les téléspectateurs veulent soutenir.

En ce sens, le Poe de The Pale Blue Eye correspond bien à son image contemporaine, qui imprègne également les premiers épisodes de Wednesday, la série dérivée de la Famille Addams de Netflix qui se déroule à la Nevermore Academy et qui regorge de références à Poe.

La directrice de la Nevermore Academy – une école pour marginaux semblable à Poudlard – se réfère à Poe comme à « notre plus célèbre ancien élève », ce qui explique pourquoi la course de bateaux annuelle de l’école est la Poe Cup et pourquoi une statue de Poe garde un passage secret.

La protagoniste délicieusement antisociale, Mercredi, jouée par Jenna Ortega, est une paria parmi les parias – la figure de Poe dans une école dont le nom évoque Poe. Dans une scène, un professeur compatissant l’exhorte à ne pas perdre « la capacité de ne pas laisser les autres vous définir. C’est un don ». Elle ajoute : « Les plantes les plus intéressantes poussent à l’ombre. »

Lorsque John Lennon chante « Man, tu aurais dû les voir donner des coups de pied à Edgar Allan Poe » dans « I Am the Walrus », il n’a pas besoin de dire qui lui donnait des coups de pied ni pourquoi. Le fait est que Poe méritait mieux : les plantes les plus intéressantes poussent à l’ombre, sans amour ou mal aimées.

Et c’est exactement la raison pour laquelle tant de gens – écrivains et artistes en herbe, mais aussi tous les autres quand ils se sentent seuls et incompris – se reconnaissent en Edgar Allan Poe, cet homme las de tout mais tellement lucide.