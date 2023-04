Profit contre santé : 4 façons dont les grandes entreprises mondiales nous rendent malades

Il est désormais plus communément admis que l'alcool et le tabac nous rendent malades. Ce que l'on sait moins, c'est que quatre industries seulement sont responsables d'au moins un tiers des décès évitables dans le monde. Il s'agit des aliments et boissons transformés malsains, des combustibles fossiles, de l'alcool et du tabac. Ensemble, ils causent 19 millions de décès chaque année, selon une récente série de rapports publiée dans The Lancet.

Ces décès sont dus à des pratiques commerciales acceptées qui mettent en avant le profit au détriment de la santé - et pas seulement à travers les produits des entreprises. Il s'agit par exemple des cigarettes qui causent le cancer, des boissons sucrées qui entraînent l'obésité ou du charbon qui entraîne des émissions de dioxyde de carbone. Les plus grandes sociétés commerciales du monde opèrent régulièrement d'une manière qui masque leurs pratiques et leur permet de continuer de se développer au nom des libertés économiques néolibérales.

Ces entreprises multinationales entraînent une augmentation rapide des taux de maladie et de mortalité, des handicaps, des dommages environnementaux et une aggravation des inégalités sociales. La série du Lancet décrit un “système pathologique” dans lequel un groupe important d'acteurs commerciaux est de plus en plus en mesure de causer des dommages et d'en faire payer le coût aux autres. Ils en tirent profit sans avoir à supporter le moindre coût des produits nocifs commercialisés auprès d'un public non averti.

Les acteurs commerciaux doivent assumer les coûts réels des dommages qu'ils causent si l'on veut éviter que d'autres dommages. Les gouvernements devront demander des comptes aux acteurs commerciaux. Et les normes doivent être redéfinies dans l'intérêt public, en attirant l'attention sur le droit à la santé et l'obligation gouvernementale de protéger la santé, et pas seulement sur les libertés des entreprises.

Le secteur commercial existe pour faire du profit. Dans la logique du secteur privé, cela l'emporte sur les considérations de santé publique et de bien-être. Les effets de l'activité commerciale sur la santé peuvent être positifs, comme l'emploi de personnes dans les communautés. Mais la plupart sont néfastes. En santé publique, nous les appelons “déterminants commerciaux de la santé”.

Les pratiques commerciales à l'origine de ces effets vont de la légalité à l'illégalité, de l'évidence à la subtilité. Elles se chevauchent souvent. En même temps, plusieurs types de pratiques utilisées par les acteurs commerciaux nous nuisent. Les plus évidentes sont le marketing, la gestion de la réputation, la remise en question des preuves scientifiques et la manipulation financière.

Ces pratiques sont importantes car c'est le public non averti qui paie. C'est lui qui supporte les souffrances et les coûts de l'épidémie mondiale de maladies non transmissibles et de l'urgence climatique qui s'accélère rapidement.

Le marketing : faire consommer davantage

Le secteur commercial utilise diverses stratégies de “dark marketing” pour créer une demande pour les marques et augmenter la consommation de produits. La publicité pour les fast-foods et autres aliments ultra-transformés (riches en graisses, en sucre et en sel) domine l'espace publicitaire de nombreux pays.

En Afrique du Sud, près de la moitié des publicités regardées par les enfants ou les familles concernent des produits alimentaires et des boissons ultra-transformés.

Une étude de cas en Afrique du Sud, présentée dans la série Lancet, sur la commercialisation par Coca-Cola de boissons sucrées, montre comment des pratiques commerciales apparemment “normales” peuvent avoir des effets dévastateurs sur la santé.

Coca-Cola et d'autres brasseries opèrent en Afrique du Sud dans un contexte de taux d'obésité alarmants. Parmi la population obèse, 68 % sont des femmes, 31 % des hommes et 13 % des enfants. Les écoliers âgés de 10 à 13 ans consomment au moins deux portions de boissons sucrées par jour. Cela fait de l'Afrique du Sud l'un des 10 premiers consommateurs mondiaux de produits Coca-Cola.

Les pratiques de marketing de l'entreprise ciblent principalement les Sud-Africains pauvres, considérés comme son marché de croissance. Ses produits sont disponibles partout, des supermarchés aux vendeurs de rue en passant par les zones rurales reculées. La marque est omniprésente, depuis les enseignes des écoles et des magasins jusqu'aux panneaux d'affichage, en passant par les publicités télévisées et la présence sur les médias sociaux. Un aspect peu discuté de cette pratique est la manière dont le marketing redéfinit les normes culturelles. Il rend un produit mortel attrayant, comme l'a fait l'industrie du tabac il y a plusieurs décennies.

Gestion de la réputation : brouiller les pistes

La fidélisation à une marque peut relever de la gestion de la réputation, parfois sous le couvert de la “responsabilité sociale de l'entreprise”.

Par exemple, certaines grandes entreprises alimentaires ont distribué des produits malsains sans valeur nutritionnelle pendant la pandémie de COVID-19. Coca-Cola a fait don de boissons sucrées au Ghana. Krispy Kreme a fait don de beignets aux travailleurs de première ligne aux États-Unis. Les brasseries sud-africaines ont affirmé avoir recyclé des caisses de bière pour fabriquer des écrans de protection pour les travailleurs de la santé.

Le secteur commercial cherche à influencer les politiques de manière à ce qu'elles soutiennent le commerce de produits ou de services nocifs. Par exemple, l'industrie du sucre en Afrique du Sud a réussi à faire pression pour réduire de moitié la taxe proposée sur les boissons sucrées.

Le plus grand cigarettier du monde, Philip Morris International, a demandé l'assouplissement de la réglementation sur la publicité de ses produits “sans fumée” en Afrique du Sud, en prévision d'un nouveau projet de loi sur le contrôle des produits du tabac et des systèmes de distribution électroniques.

L'industrie de l'alcool a déjà formé un groupe d'intérêt, connu sous le nom d'Association pour une utilisation responsable de l'alcool, afin d'influencer les politiques gouvernementales en Afrique du Sud.

La science faussée

Les influences commerciales sur le processus scientifique peuvent être subtiles mais omniprésentes. Le financement de la recherche par des moyens non transparents crée des biais. De nombreux secteurs commerciaux tentent de manipuler les résultats scientifiques en leur faveur, de les dissimuler ou de les falsifier. En 2017, par exemple, des chercheurs indépendants ont découvert comment Exxon Mobil avait intentionnellement trompé le public sur la manière dont les activités extractives contribuaient au changement climatique.

Les entreprises pharmaceutiques utilisent les droits de propriété intellectuelle pour maintenir les médicaments à un prix élevé. Cela limite l'accès aux médicaments. Récemment, les vaccins COVID-19 n'étaient accessibles qu'aux pays les plus riches. La même chose s'est produite deux décennies plus tôt avec les médicaments antirétroviraux contre le VIH.

Manipulation financière : évasion fiscale et autres

Les multinationales minières continuent à escroquer l'Afrique de milliards de dollars en ne déclarant pas leurs bénéfices et en payant moins d'impôts. En Zambie, par exemple, le cuivre rapporte des milliards de dollars par an aux multinationales du secteur minier. On estime que l'évasion fiscale de ces entreprises prive le pays de 3 milliards de dollars d'impôts par an. Cela représente plus de 12,5 % du PIB total de la Zambie.

Certaines entreprises exploitent la main-d'œuvre (par exemple, dans le secteur agricole) et polluent l'environnement (par exemple, dans le secteur minier). Ces pratiques nuisent à la santé humaine et à l'environnement, mais étaient auparavant considérées comme des moyens “normaux” de faire des affaires.

Regarder vers l'avenir

Nombre de ces méthodes commerciales “de routine” se chevauchent et se renforcent mutuellement. Les multinationales qui se sont enrichies peuvent les utiliser particulièrement bien dans les pays à faible et moyen revenu faiblement réglementés.

Les individus et leurs familles, la société civile et les gouvernements supportent de plus en plus les coûts des dommages causés par les entreprises.

Il faudra des efforts concertés, tels qu'une convention internationale, pour changer le système. Ce changement doit aller dans le sens d'une priorité accordée au bien-être de la société et de l'environnement et aux effets sur la santé. Tant que cela ne sera pas le cas, la santé et l'équité continueront d'être menacées, entraînant des dommages économiques importants et un déclin du développement social.

Cet article fait partie d'un partenariat médiatique entre The Conversation Africa et PRICELESS SA, une unité de recherche sur les politiques basée à l'École de santé publique de l'Université de Witwatersrand. Des chercheurs du SAMRC/ Wits Centre for Health Policy and Decision Science ont également contribué à la série Lancet sur les déterminants commerciaux de la santé.