Promover la participación política de las mujeres beneficia al medio ambiente y la salud pública

Disclosure statement

Agencia Estatal de Investigación, Ministerio de Ciencia e Innovación: MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033 (PID 2020-114460GB-C32); y UNED Pamplona UNEDPAM/PI/PR24/12A.

Vicente Rios, Department of Economics & Management, University of Pisa. Trabajo financiado por la Agencia Estatal de Investigación, Ministerio de Ciencia e Innovación, PID 2020-115135 GB-I00.

Pedro Pascual Arzoz does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.