Protestos massivos contra resultado das eleições tomam as ruas na Venezuela, mas desta vez parecem diferentes

Os protestos pós-eleitorais estão longe de ser incomuns na Venezuela. Em 2018, as pessoas saíram às ruas para contestar a reeleição do presidente Nicolás Maduro; elas voltaram a fazê-lo em 2019 quando a oposição venezuelana proclamou o representante da Assembleia Nacional Juan Guaidó como presidente interino em desafio a uma votação que disseram ter sido fraudada.

Não é de surpreender, portanto, que tenha havido manifestações generalizadas no país depois que Maduro reivindicou a vitória novamente, desta vez sobre o desafiante Edmundo González na eleição realizada em 28 de julho de 2024.

Muitos no país viram a votação como uma chance de evitar mais seis anos de “Chavismo” - um projeto político que Maduro herdou do ex-presidente e populista de esquerda Hugo Chávez. Desde 2013, Maduro lidera o país enquanto este enfrenta uma grave crise econômica, resultante de uma combinação de queda nos preços do petróleo, corrupção e má gestão e sanções internacionais. A crise resultou em inflação maciça e escassez de alimentos, com a maioria da população enfrentando a opção de viver na pobreza ou deixar o país.

Mas os protestos atuais - provocados pelos resultados das eleições contestadas, mas fomentados por anos de crise econômica - parecem diferentes. Com base em nossa análise das notícias, das mídias sociais e dos próprios protestos, parece que eles envolvem um segmento mais amplo da sociedade do que no passado e incluem muitos venezuelanos pobres e da classe trabalhadora - os mesmos grupos dos quais o chavismo tradicionalmente obtém apoio.

A grande questão agora é se essa base mais diversificada de manifestantes terá algum impacto ou, como aconteceu no passado, Maduro conseguirá superar a agitação pós-eleitoral usando táticas de repressão.

Resultado contestado

A natureza da suposta vitória de Maduro tornou os protestos sempre prováveis.

A imparcialidade das eleições foi questionada durante meses antes da votação real devido à interferência do governo, como a desqualificação de Maria Corina Machado - a líder de fato da oposição - e a prisão de trabalhadores e ativistas da campanha.

Embora no passado a oposição tenha sido rápida em pedir um boicote às pesquisas, Machado e seu candidato substituto, González, permaneceram comprometidos com o caminho eleitoral dessa vez.

O Conselho Eleitoral da Venezuela divulgou os resultados pouco depois da meia-noite de 29 de julho, indicando que Maduro venceu com 51,2% dos votos, enquanto González recebeu 44,2%. Isso contrastava com as pesquisas de boca de urna e com a documentação que a oposição havia coletado de cerca de 40% dos centros de votação que pareciam mostrar González vencendo com 70% dos votos.

A oposição imediatamente questionou os resultados, alegando que eles não haviam sido verificados. Os observadores internacionais também colocaram em dúvida a validade do resultado.

O Centro Carter, que há anos vem observando internacionalmente as eleições na Venezuela, divulgou uma declaração dizendo que a eleição presidencial não poderia ser considerada democrática, acrescentando que a votação “não atendeu aos padrões internacionais de integridade eleitoral em nenhum de seus estágios e violou várias disposições de suas próprias leis nacionais”.

A declaração continua dizendo que a eleição ocorreu em “um ambiente de liberdade restrita para os atores políticos, organizações da sociedade civil e a mídia” e que houve “um claro viés em favor do titular”.

As medidas tomadas pelo governo de Maduro alimentaram ainda mais as especulações. De acordo com a oposição, na noite da eleição, os documentos usados pelos observadores para verificar os resultados não foram entregues na maioria dos centros de votação. De acordo com o jornalista venezuelano Eugenio Martínez, as contagens em papel foram entregues em apenas metade dos 30.026 centros de votação do país.

O governo ainda não publicou as contagens de votos que poderiam ser usadas para verificar ou refutar a reivindicação de vitória de qualquer um dos lados. Líderes de toda a região, incluindo o presidente chileno Gabriel Boric, o governo Biden e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, desde então pediram a Maduro que divulgasse os resultados completos.

Protesto de panelas e frigideiras

Os protestos contra essa falta de transparência começaram no dia seguinte à eleição e continuaram. Embora essa mobilização contra o governo tenha se tornado uma característica da Venezuela chavista, os protestos atuais são notáveis pela variedade de pessoas que saíram às ruas.

Os venezuelanos de classe média e alta têm comparecido em massa na esperança de destituir Maduro do cargo, às vezes incentivados por vozes radicais da oposição que pedem meios não democráticos para isso. Essa oposição tem sido alimentada por uma multiplicidade de fatores, incluindo a clara guinada do governo em direção ao autoritarismo e às manobras para permanecer no poder que corroeram as instituições democráticas.

Mas essa rodada de protestos também se caracterizou pela participação em massa de pessoas de baixa renda e da classe trabalhadora. Embora os protestos envolvendo venezuelanos tenham eclodido em bairros mais pobres em 2019, eles foram menores e menos sustentados do que os vistos nos últimos dias.

Vídeos de moradores de áreas de baixa renda como Petare, Catia, Valles del Tuy e outros redutos históricos do chavismo foram compartilhados nas mídias sociais, com moradores batendo panelas, queimando pneus e marchando nas ruas.

Os “panelaços” - uma prática tradicional de protesto que envolve bater panelas e frigideiras - foram ouvidos até mesmo em todo o antigo bastião chavista que abriga o Cuartel de la Montaña, onde está localizado o mausoléu de Chávez - que morreu no cargo em 2013.

Em outros lugares, estátuas de Chávez e pôsteres de Maduro foram derrubados e esmagados em meio à indignação com o que é percebido como uma manipulação flagrante que ultrapassou um limite.

“Eles foram longe demais” é um refrão que tem sido ouvido entre os manifestantes desde a eleição.

Embora os meios de comunicação tenham apontado para protestos nos “barrios” - termo usado para designar bairros urbanos de baixa renda - que variam de espontâneos a um pouco mais organizados, o governo descartou as manifestações como eventos coordenados encenados pela “direita fascista” e financiados pelos Estados Unidos.

Oferecendo uma alternativa

A recusa de Maduro em reconhecer que as pessoas que costumavam apoiá-lo agora estão protestando contra ele revela a grande distância que se abriu entre o governo chavista da Venezuela e sua base tradicional.

Sem dúvida, os protestos em bairros de baixa renda não devem ser confundidos com o apoio comprometido à oposição. De fato, há anos observamos que as pessoas nos bairros da Venezuela desconfiam e estão desiludidas tanto com o governo quanto com a oposição.

Mas esses protestos sugerem que o descontentamento com o sistema político atual e a indignação com a suspeita de fraude eleitoral estão agora impulsionando esse descontentamento.

Os protestos são uma resposta a anos de crise, corrupção, irresponsabilidade fiscal e escassez, que levaram à desintegração de famílias. Estima-se que 7,7 milhões de venezuelanos tenham deixado o país para escapar desses problemas. Os problemas afetam todos na Venezuela, mas são particularmente devastadores para as pessoas de baixa renda.

Ao mesmo tempo, muitos venezuelanos se sentiram mais esperançosos devido à crescente popularidade de Machado. Depois de passar um tempo significativo fazendo campanha em comunidades rurais e da classe trabalhadora, ela e González pareciam oferecer uma alternativa à situação atual.

A resposta de Maduro

A questão agora é se essa mudança na demografia dos manifestantes fará diferença.

O governo de Maduro sinalizou que permanecerá inflexível diante das manifestações generalizadas, tomando as medidas necessárias para permanecer no poder. Ainda assim, embora improvável, os protestos em bairros de baixa renda poderiam convencer certas facções do governo de que o chavismo perdeu o apoio das pessoas que diz representar.

A pressão de dentro do governo, combinada com as objeções dos líderes regionais, talvez pudesse influenciar os cálculos políticos de Maduro.

Mas a experiência passada aponta para uma resposta diferente. Após ondas de protestos em 2017 e 2019, Maduro recorreu à repressão extrema das forças de segurança do Estado e de grupos armados não estatais - conhecidos como “colectivos” - cujos membros são leais ao governo e têm muito a perder se houver uma mudança de regime. Cada vez mais, o governo tem desencadeado violência letal em massa nos bairros de baixa renda quando se sente ameaçado. Grande parte dessa repressão, que consiste em incursões policiais e militares, tem sido enquadrada como combate ao crime. Mas, como nossa pesquisa demonstrou, ela também tem como objetivo conter a agitação social.

A resposta de Maduro provavelmente envolverá violência contra grupos tradicionais de oposição que há muito se mobilizam contra o governo. No entanto, acreditamos que os venezuelanos mais pobres, que estão comparecendo aos protestos em números nunca vistos antes, serão os mais prejudicados.