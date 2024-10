Quand l’art-thérapie prend soin des soignants en cancérologie : retour inattendu d’expérience

Disclosure statement

Didier Vinot a reçu des financements de UCB pour la chaire Valeurs du soin. Pas de financement de la part du terrain où a eu lieu la recherche.

Canolle Fabien and Nathalie Bernard do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.