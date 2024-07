¿Qué puede llevar a una adolescente a ligar con alguien que la trata mal?

Disclosure statement

Ramón Flecha García recibe fondos de la Comisión Europea.

Garazi Lopez de Aguileta, Itxaso Tellado, Leire Ugalde Lujambio, Lidia Puigvert Mallart, Miguel Ángel Pulido, Sandra Racionero-Plaza, and Silvia Molina Roldán do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.