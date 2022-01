¿Qué son los alcaloides pirrolizidínicos y por qué deben preocuparnos?

Disclosure statement

María Isabel Sierra recibe fondos de MCIU/AEI/FEDER, UE, proyecto de investigación número RTI2018-094558-B-I00, EVALKALIM.

Sonia Morante Zarcero recibe fondos de Ministerio de Ciencia e Innovación, para la realización del Proyecto de Investigación referencia RTI2018-094558-B-I00

Natalia Casado Navas does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.