“Quiero morir”: cómo ayudar cuando la enfermedad quita las ganas de seguir viviendo

Disclosure statement

Albert Balaguer Santamaría ha recibido o recibe fondos procedentes de becas o proyectos competitivos públicos para algunas de las investigaciones citadas. Ninguno de los financiadores participa en la recopilación o interpretación o de los resultados de las investigaciones.

Cristina Monforte Royo and Joaquim Julà-Torras do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.