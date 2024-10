Réforme du Conseil de sécurité des Nations unies : les obstacles que les pays africains doivent surmonter

_Récemment, l'ambassadeur américain aux Nations unies a annoncé le soutien de son pays à la création de deux nouveaux sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU pour les États africains. Gary Wilson, spécialiste du droit international et des relations internationales, et plus particulièrement des questions liées aux Nations Unies, estime que même si l'heure de l'Afrique a sonné, il reste encore des obstacles à surmonter.

Qu'est-ce qui ne va pas avec la façon dont le Conseil de sécurité des Nations unies est actuellement constitué ?

L'une des critiques les plus accablantes formulées à l'encontre du Conseil de sécurité des nations unies concerne son manque de légitimité. Sa composition est de plus en plus considérée comme non représentative de la communauté internationale.

En particulier, l'identité des membres permanents privilégiés disposant d'un droit de veto est souvent perçue comme étant en contradiction avec les réalités politiques mondiales modernes.

Le Royaume-Uni et la France en particulier sont largement considérés comme ayant subi un déclin de leur statut mondial. Leur statut de membre permanent est considéré comme une relique de leur appartenance aux puissances alliées victorieuses à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis lors, d'autres États ont émergé en tant que puissances mondiales.

Le Japon et l'Allemagne sont souvent présentés comme les principaux candidats au statut de membre permanent des Nations unies en raison de leur situation économique. Mais des puissances régionales ont émergé dans les régions sous-représentées du monde et peuvent également prétendre au statut de membre permanent.

Les dix membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies sont élus selon une formule qui garantit qu'ils représentent les différentes régions du monde. Trois sièges sont réservés aux États africains, mais uniquement pour des mandats de deux ans. Il n'y a pas de voix africaine qui s'inscrit dans la constance et la cohérence.

Une autre critique formulée à l'encontre du Conseil est qu'il réagit de manière incohérente, voire partiale, face aux crises internationales.

Les États africains ont longtemps eu l'impression d'être négligés par les principales puissances de cet organe. Par exemple, le souvenir de sa réponse inadéquate face au génocide rwandais continue d'affecter sa légitimité aux yeux des Africains.

Quelles réformes seraient nécessaires ?

La réforme de la composition est à l'ordre du jour depuis les premières années de l'ONU. Les membres non permanents sont passés de six à dix en 1963.

La pression en faveur d'un changement s'est accélérée avec la création du Groupe de travail sur la réforme du Conseil de sécurité au début des années 1990. Ce groupe a produit une série de rapports, mais aucun changement n'est intervenu.

Il existe un large consensus sur la nécessité d'une réforme, mais pas sur la forme qu'elle devrait prendre.

Il est largement admis que la taille du Conseil devra être augmentée. La plupart d'entre eux estiment qu'il devrait compter entre 22 et 25 États membres.

Les avis divergent quant à l'équilibre entre les membres permanents et non permanents. Mais il est largement admis qu'il devrait y avoir de nouveaux sièges permanents pour les États d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie, ainsi que pour l'Allemagne et le Japon.

D'autres propositions posent davantage de problèmes. Par exemple, l'abolition ou la réforme du droit de veto semble peu probable étant donné la nécessité pour les membres permanents actuels d'approuver ce changement.

Il est envisageable* que les membres permanents nouvellement créés n'obtiennent pas le droit de veto. Il y aurait donc deux niveaux de membres permanents.

Les suggestions relatives à de nouvelles catégories de sièges, par exemple, qui tourneraient entre les États d'une même région ou qui seraient occupés par des organisations régionales, posent également problème. Il n'existe actuellement aucun mécanisme juridique dans le cadre de la Charte des Nations unies pour que cela se produise.

Où se situent les deux sièges permanents pour l'Afrique dans ce tableau ?

Bien que l'Afrique ne soit pas le seul continent à ne pas avoir de membres permanents au Conseil de sécurité, elle demeure un cas frappant. Les conflits en Afrique occupent une part disproportionnée du temps du Conseil.

Il suffit de jeter un coup d'œil sur les dix dernières années pour constater que le Soudan, le Sud-Soudan, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo, où sont actuellement déployées des opérations de maintien de la paix de l'ONU, figurent régulièrement à l'ordre du jour.

Les États africains jouent également un rôle de plus en plus important dans le soutien au programme international de paix et de sécurité.

Plus de la moitié des 20 principaux contributeurs aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, par exemple, sont des États africains. L'Union africaine a également entrepris un certain nombre d'opérations de paix de son propre chef, parfois en collaboration avec les Nations unies.

La diversité du continent africain rend les arguments en faveur de deux sièges plus convaincants. Le risque existe qu'un seul membre permanent africain ne parvienne pas à représenter plus d'un volet de la composition démographique du continent.

Quels sont les obstacles à surmonter pour déterminer quels pays africains devraient occuper deux sièges permanents ?

Le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte ont tous été présentés comme des aspirants potentiels au statut de membre permanent.

La résolution de ces revendications concurrentes est liée à la question sur les critères d'éligibilité pour un État de devenir membre permanent.

Compte tenu de la responsabilité première du Conseil de sécurité des Nations unies en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales et des qualifications attendues des États candidats à l'élection de membres non permanents, il semble raisonnable d'évaluer la capacité des États à contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Même ces critères produisent des résultats différents selon la manière dont ils sont interprétés. Comment quantifier la contribution d'un État à la paix et à la sécurité internationales ? En se référant aux dépenses de défense, à la participation aux opérations de paix des Nations unies ou à un autre critère ? Bon nombre des principaux contributeurs aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, par exemple, ne sont généralement pas considérés comme des membres permanents. C'est notamment le cas de l'Éthiopie et du Rwanda.

La représentation est également un concept problématique. Le Nigeria et l'Égypte, par exemple, ont respectivement les plus grandes et les troisièmes plus grandes populations du continent africain ; l'Afrique du Sud se situe un peu plus bas selon ce critère. Mais la taille de la population d'un État lui permet-elle d'être représentatif de son continent ?

L'Afrique n'est pas une région homogène et chaque membre permanent potentiel ne représente qu'une partie de la population.

Selon vous, quel est l'avenir du Conseil de sécurité ?

Le Conseil a connu des expériences de division ces dernières années. En témoigne la résurgence récente de l'exercice du droit de veto dans des situations telles que les conflits Ukraine-Russie et Israël-Hamas.

L'élargissement du nombre de membres permanents ne résout pas ces questions en soi, mais peut favoriser un rééquilibrage plus général et une plus grande cohérence dans ses approches dans les situations où la menace du droit de veto n'est pas en jeu.

Bien que la création de sièges permanents africains bénéficie d'un large soutien, elle ne peut être traitée isolément. Elle doit être envisagée dans le cadre d'un ensemble de réformes plus large, comprenant notamment

des sièges permanents pour d'autres régions

la taille du Conseil

l'augmentation du nombre de membres non permanents

de nouvelles catégories de membres.

Il est peu probable qu'une seule réforme soit mise en œuvre alors que d'autres questions sont laissées en suspens.