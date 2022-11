Résultats de la COP27 : des progrès en matière de compensation pour les pays en développement, mais il faut aller plus loin en matière de justice climatique et d'équité

Les attentes étaient élevées pour la COP27, la 27e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

Les conférences COP constituent globalement une plateforme pour la négociation d'accords internationaux sur le changement climatique. Il s'agissait de la première COP organisée en Afrique depuis 2016. Elle était également présentée comme la COP de mise en œuvre, qui déboucherait sur des actions.

La COP27 devait permettre de progresser sur la question des “pertes et dommages”. Il s'agit de financements destinés à compenser les pays en développement pour les dommages causés au climat par les pays développés principalement.

Le résultat - la création d'un nouveau fonds pour les pertes et dommages - est un soulagement pour les militants du climat et les pays en développement.

Nous analysons ci-dessous ce résultat, ainsi que les autres principaux résultats de cette conférence cruciale sur le changement climatique.

L'urgence, la justice et l'équité manquent dans les négociations

En dehors des négociations officielles, les scientifiques, les ONG et les militants du climat ont envoyé des messages clairs et cohérents sur l'urgence d'une action climatique. Ils se sont réunis lors de l'événement et lors de petites manifestations pacifiques. Cette urgence n'a pas été perçue par les négociateurs des parties.

Dans le cadre des négociations formelles, les parties, principalement des pays riches, ont repoussé les actions immédiates dans ces domaines :

soutien aux personnes déplacées par les événements extrêmes causés par le changement climatique

gouvernance forte et transparente des marchés du carbone

élimination progressive de tous les combustibles fossiles.

Cette déconnexion était frappante et a entraîné des retards et des reculs importants dans les accords relatifs à la justice climatique.

En outre, le processus de prise de décision soulève des questions quant à l'équité des différentes voix au sein de la COP, et quant à savoir quelle réalité compte. Toutes les décisions au sein de la COP sont prises par consensus, et non par un vote. Les décisions peuvent être annulées par une seule partie dissidente.

Il existe également une inégalité dans la représentation des pays et la prévalence des groupes de pression à la COP27. Certains pays peuvent financer de grandes équipes de délégués de parties et un soutien technique. Les pays plus pauvres ne le peuvent pas.

Nouveau fonds pour les pertes et dommages

L'accord sur la création d'un nouveau fonds pour le financement des pertes et dommages a été une réalisation importante de la COP27.

Cette négociation a été très controversée, certaines parties menaçant de se retirer à différents moments. La tension centrale était entre les pays développés et les pays en développement. Les pays développés ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour éviter la création d'une nouvelle entité de financement des pertes et dommages.

Les pays en développement sont largement représentés par le G77 et la Chine. Il s'agit d'un groupe de négociation de 134 pays en développement, initialement fondé par 77 pays en 1964. Les pays riches ont tenté de diviser le groupe de négociation du G77 et de la Chine en faisant valoir que la Chine, l'Inde et d'autres pays moins vulnérables devaient également payer pour les pertes et les dommages.

Il est vrai que la Chine et l'Inde sont actuellement de gros émetteurs de gaz à effet de serre, mais cette approche témoigne d'un refus de reconnaître les émissions cumulatives historiques, principalement attribuées aux premiers pays industrialisés.

La responsabilité des émissions cumulées varie en fonction des émissions comptabilisées, de la manière dont elles sont comptabilisées et de l'analyse par habitant. Toutefois, les régions d'Amérique du Nord et d'Europe se distinguent comme étant les plus grands émetteurs.).

Si l'accord sur un fonds pour les pertes et dommages constitue une avancée significative, il reste encore beaucoup de travail à accomplir avant sa mise en place. Les parties ont convenu de mettre en place un comité transitoire chargé de formuler des recommandations en vue de leur adoption lors de la COP28, en novembre 2023.

Assistance technique pour faire face aux pertes et dommages

Une autre avancée positive a été réalisée avec l'accord sur les dispositions institutionnelles visant à rendre opérationnel le Réseau de SantiagoRéseau de Santiago, qui a été créé lors de la COP25 pour aider les pays en développement à identifier leurs besoins techniques et à entrer en contact avec les fournisseurs d'assistance pour y répondre. Par exemple, dans le cas des inondations, l'amélioration des systèmes de préparation et de mise en œuvre des systèmes d'alerte précoce et des processus d'évacuation.

La prochaine étape consistera à identifier l'hôte du Secrétariat du Réseau de Santiago.

Pas de décision sur la gouvernance du Mécanisme international de Varsovie

Le Mécanisme international de Varsovie (WIM) a été créé en 2013 pour assurer la coordination et encourager le dialogue sur les pertes et dommages. Malheureusement, les discussions sur la gouvernance du WIM n'ont abouti à rien.

Les parties n'ont pas pu s'accorder sur la question de savoir s'il devait être placé sous la gouvernance de la COP ou de l'Accord de Paris.

Les pays développés veulent que le Mécanisme soit régi par le seul Accord de Paris. Les pays en développement souhaitent un système de gouvernance double.

La gouvernance de la COP obligerait les pays développés à rendre des comptes, tandis que l'Accord de Paris contient un paragraphe qui exclut la responsabilité et la compensation.

Gouvernance du marché du carbone

Des tensions similaires ont été observées lors des discussions sur le cadre de gouvernance des marchés du carbone.

Les marchés du carbone permettent aux pays ou aux entités qui peuvent réduire ou absorber des émissions de les vendre sous forme de crédits carbone aux grands émetteurs. Les marchés peuvent donc réduire les émissions et augmenter les flux de financement climatique s'ils sont tenus à des normes élevées d'intégrité et de transparence.

Toutefois, le nouveau libellé du texte de la décision permet la confidentialité des détails des crédits carbone. Cela pourrait compromettre la transparence et les processus comptables et réduire la probabilité que les marchés du carbone contribuent à l'atténuation.

Nouvel objectif de financement du climat

Cette COP était censée élaborer un nouvel objectif collectif quantifié en matière de financement du climat, afin de remplacer l'objectif annuel de 100 milliards de dollars US qui n'a pas été atteint. Elle était également censée élaborer un plan d'action visant à doubler le financement de l'adaptation, ce qui ne s'est pas concrétisé.

Le nouvel objectif financier a été reporté à l'année prochaine, de même qu'un rapport de situation sur l'engagement de doubler le financement de l'adaptation d'ici 2025.

Plusieurs parties ont souligné que le financement du climat ne devrait pas aggraver l'endettement des pays en développement. Pour la première fois, le document de décision reconnaît ce problème. Il encourage également la réforme de la manière dont les banques multilatérales de développement soutiennent le financement du climat.

Élimination progressive des combustibles fossiles

Cette COP n'a pas réussi à obtenir l'engagement de toutes les parties à éliminer progressivement tous les combustibles fossiles.

Au lieu de s'engager en faveur de cette solution évidente pour réduire les émissions, les parties ont insisté pour utiliser la formulation “accélérer les efforts en vue de l'abandon progressif de la production d'électricité à partir du charbon et de l'élimination progressive des subventions inefficaces en faveur des combustibles fossiles”.

“Poursuite de la production d'energie à base de charbon” insinue que le charbon (avec la technologie de capture du carbone) pourrait être poursuivi. Il faut préciser que les les “subventions inefficaces aux combustibles fossiles” peuvent permettre des échappatoires en raison de la définition du terme “inefficace”.

Aller de l'avant

Si la COP27 a permis de réaliser des progrès significatifs sur le financement des pertes et dommages, il reste à voir si cela se traduira par des actions. L'absence de progrès en matière d'atténuation et d'adaptation est préoccupante. En ne parvenant pas à relever le défi central de la réduction de l'utilisation des combustibles fossiles et à trouver un accord sur la poursuite de la réduction des émissions de carbone, la COP27 n'a pas abordé les principaux défis du changement climatique.

Les processus multilatéraux de l'ONU qui régissent le changement climatique ont besoin que les pays développés s'engagent sérieusement à prendre en charge les pertes et dommages. Et les traités doivent être dotés de plus grandes capacités d'application. Les parties devront également trouver un mécanisme permettant de placer les intérêts communs en tête de l'ordre du jour, avant les intérêts des parties.

Il est peut-être aussi temps d'évaluer l'équité de la représentation et du pouvoir dans ces processus. Il a fallu 30 ans pour progresser dans le domaine du financement des pertes et dommages. Les traités existants ne permettent pas de demander des comptes aux parties sur les objectifs d'atténuation et d'adaptation.