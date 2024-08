Riset: bahasa Enggano yang terancam punah masih berkarib dengan bahasa Austronesia

Bernd Nothofer terafiliasi dengan Goethe-Universität Frankfurt am Main. Penelitian terkait bahasa Enggano dalam artikel ini memperoleh dukungan hibah dari Arts and Humanities Research Council (AHRC), UK (GRANT ID: AH/S011064/1 dan GRANT ID: AH/W007290/1).

Gede Primahadi Wijaya Rajeg juga terafiliasi dengan Centre for Interdisciplinary Research on the Humanities and Social Sciences (CIRHSS) ( https://www.cirhss.org/ ) dan Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, di Universitas Udayana. Penelitian terkait bahasa Enggano dalam artikel ini memperoleh dukungan hibah dari Arts and Humanities Research Council (AHRC), UK (GRANT ID: AH/S011064/1 dan GRANT ID: AH/W007290/1). Terakhir, penulis berterima kasih kepada Yul Fulgensia Rusman Pita (Karyasiswa Magister Linguistik, Universitas Udayana), I Wayan Arka, Engga Zakaria Sangian, Charlotte Hemmings, Mary Dalrymple, dan Sarah Ogilvie atas masukan dan saran dalam penyelesaian artikel ini.

Partners

University of Oxford provides funding as a member of The Conversation UK.

Université Paris Dauphine provides funding as a member of The Conversation FR.

View all partners