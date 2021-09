Riset baru: tenaga kesehatan Indonesia berisiko 8 kali lebih tinggi terinfeksi COVID-19

Disclosure statement

Adrianna Bella menerima sebagian dana dari Solidaritas Berantas COVID-19 untuk studi ini dalam bentuk penyediaan tes PCR gratis bagi tenaga kesehatan dan non-kesehatan di rumah sakit.

Dian Kusuma and Gita Kusnadi do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.