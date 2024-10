Se remettre des inondations : les leçons de l'Allemagne et du Nigéria pour surmonter les pertes et renforcer la résilience

Les évènements climatiques extrêmes - inondations, sécheresses et vagues de chaleur - ne sont pas seulement de plus en plus fréquents, ils sont aussi de plus en plus graves.

Il est important de comprendre comment les communautés peuvent se remettre de ces événements tout en renforçant leur résilience face aux futures catastrophes.

Dans une récente étude, nous avons analysé la manière dont les communautés touchées par les inondations extrêmes de 2021 dans la vallée de l'Ahr en Allemagne et à Lagos, au Nigeria, se sont remises des inondations.

Notre objectif était d'identifier les facteurs multiples qui ont constitué (des leviers) à la reprise après les catastrophes.

Nous avons constaté que les contraintes financières, les intérêts politiques et les obstacles administratifs ont conduit à privilégier les secours immédiats et la reconstruction au détriment d'une reprise durable à long terme.

Dans les deux cas, les efforts de reprise immédiats et à long terme ont été cloisonnés, sous-financés et centrés sur la restaurationn des conditions d’avant la catastrophe.

Nos conclusions montrent que le succès des efforts pour une reprise réside dans l'équilibre entre l'aide à court terme et une vision à long terme. Bien que l'aide immédiate soit indispensable après une catastrophe, la véritable résilience repose sur des actions proactives qui s'attaquent aux défis systémiques et permettent aux communautés de construire un avenir meilleur.

Cette reprise ne doit pas se limiter à des actions comme la reconstruction des infrastructures (ingénierie). Elle doit également intégrer des connaissances dans d'autres domaines, tels que la gouvernance et la psychologie, afin d'aider les gens à faire face aux pertes et à se reconstruire.

Ce qui a fonctionné

Pour comprendre les mécanismes de reprise des deux pays, nous avons examiné la littérature, les articles de journaux et les documents gouvernementaux pertinents. Nous avons également interrogé des agences gouvernementales, des représentants d'ONG, des bénévoles et des résidents locaux dans les communautés où ces inondations se sont produites.

Nous avons constaté que dans la vallée de l'Ahr, la reprise ne consistait pas seulement à reconstruire les structures, mais aussi à responsabiliser les individus.

Grâce à des initiatives telles que des cours de santé mentale et de premiers secours, les habitants ont appris à se soutenir les uns les autres. Cela a favorisé un sens de la communauté et de la résilience qui était essentiel pour faire face aux défis émotionnels posés par la catastrophe.

L'accent mis sur la reconstruction dans une optique de développement durable s'est également traduit par des initiatives environnementales. Par exemple, un système de chauffage ne faisant pas appel aux combustibles fossiles a été mis en place.

Non seulement ce système a permis de réduire les émissions de carbone, mais il est également devenu un symbole d'espoir, montrant qu'il est possible de bâtir une communauté plus durable et respectueuse de l'environnement.

À Lagos également, les habitants ont puisé leur force dans la communauté et l'innovation. Les efforts déployés au niveau local en utilisant des matériaux durables tels que le bambou et le bois de palmier ont mis en évidence l'ingéniosité et la résilience de la population. Les organisations confessionnelles ont apporté une aide matérielle ainsi qu'un soutien émotionnel et spirituel, renforçant ainsi les liens entre les communautés.

Chaque communauté a été confrontée à des défis spécifiques. Mais elles partagent un point commun : l'importance d'une gouvernance adaptative, d'une prise de décision flexible et de liens communautaires solides.

Par exemple, les codes de construction établis dans la vallée de l'Ahr ont fourni un cadre pour la reconstruction, garantissant que les nouvelles structures étaient résistantes et sûres.

À Lagos, l'absence d'un soutien gouvernemental fort a mis en évidence le rôle essentiel des organisations communautaires dans la fourniture de services et la promotion d'un sentiment de responsabilité partagée.

Ce qui doit être amélioré

Dans la vallée de l'Ahr comme à Lagos, le chemin vers la reprise a également été semé d'embûches.

Dans la vallée de l'Ahr, la bureaucratie est devenue un obstacle redoutable. Les habitants, désireux de reconstruire leur vie, se retrouvent empêtrés dans un enchevêtrement complexe de réglementations et de longues procédures d'approbation. Cela a retardé leur accès aux assurances et aux fonds de reconstruction. L'attente pendant des mois, voire des années, a érodé l'espoir et alimenté un sentiment d'abandon.

Pendant ce temps, à Lagos, l'insuffisance du soutien gouvernemental a laissé les communautés livrées à elles-mêmes, créant un terrain propice à l'incertitude et aux conflits.

Les litiges fonciers, alimentés par l'absence de droits de propriété clairs, génèrent la méfiance et entravent les efforts de réinstallation. Les désaccords politiques compliquent le tableau, car les intérêts divergents détournent l'attention et les ressources de ceux qui en ont le plus besoin.

À Lagos, aucune des personnes interrogées n'a déclaré disposer d'une assurance pour l'aider à se remettre des pertes liées à la catastrophe.

Bien que certains résidents de la vallée de l'Ahr aient souscrit une assurance, beaucoup étaient sous-assurés.

Les codes de construction de la vallée de l'Ahr offrent un cadre pour la reconstruction. Mais il est clair que les processus devraient être rationalisés afin que les communautés puissent s'approprier leur reconstruction.

À Lagos, l'importance de solides filets de sécurité sociale est évidente. Des partenariats entre les communautés et les autorités sont également nécessaires.

Une approche différente

La reprise n'est pas un processus distinct qui n'intervient qu'après les catastrophes. Elle doit être considérée comme un élément essentiel de la gestion des risques. Il est important de comprendre ce qu'implique le rétablissement et quelles sont les ressources nécessaires.

Cela permettra de réduire les risques futurs et d'accroître la résilience après des catastrophes.

Les gouvernements devraient encourager les structures de gouvernance flexibles qui valorisent les voix des communautés et les connaissances locales pour faciliter le reprise. La New Orleans Recovery Authority, créée après l'ouragan Katrina, en est un bon exemple. Elle a impliqué les résidents locaux et les fonctionnaires municipaux dans la planification et les efforts de reconstruction.

Les efforts de la base à Lagos ont démontré le pouvoir des matériaux durables et des initiatives menées par la communauté. Voir les choses du point de vue de la communauté peut aider à concevoir des solutions adaptées à la situation et à s'adapter à l'évolution des défis.

Les programmes de formation et de renforcement des capacités permettent aux communautés de jouer un rôle actif dans leur propre rétablissement.

Les cours de santé mentale et de premiers secours ont été couronnés de succès dans la vallée de l'Ahr. En dotant les individus de compétences en matière de pratiques durables et de préparation aux catastrophes, on contribue à tisser un tissu social capable de résister aux futures tempêtes.