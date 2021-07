« Secrets de Terrain » : Martin et le livre secret du gang des Ñetas

Quand on pense « gangs » on pense The Wire ou Gangs of New York. Le monde des gangs semble indissociable de l’Amérique, essaimant dans les films, les livres et la culture populaire.

Ces gangs dont l’histoire est intimement liée à celle des états unis et du monde latino-américain sont régulièrement cités pour leurs crimes, proxénétisme, braquages, trafics de drogue, meurtres. Parmi les nombreux gangs agissant à New York, celui des Ñetas, l’Asociación, a une histoire particulière. Il a été fondé au début des années 1980 dans une prison portoricaine autour d’un chef charismatique, Carlos Torres Irriarte, aussi connu sous le nom de La Sombra, l’Ombre.

À son assassinat en 1981, le gang s’étend aux États-Unis mais aussi à Porto Rico et à Barcelone. L’anthropologue Martin Lamotte s’est rapproché de plusieurs membres de ce gang à New York au tournant des années 2010. Il découvre les différents cultes et rituels secrets qui animent le gang au quotidien. Un jour de printemps 2012, lors d’un déménagement, Martin Lamotte ouvre un tiroir.

Pour aller plus loin

● Pour l’amour de Carlos, Modèles de vie et figures de chef chez les Ñetas, revue Terrain n°74.

● Le Monde des Ñetas : un « gang » global entre New York, Barcelone et Guayaquil.

Références sonores et extraits musicaux

Mix dans l’introduction

● Frankie Cutlass, « Puerto Rico »

● Fat Joe, « FlowJoe »

● Just Ice, Gun Talk, « Gangster Style Rap »

● Syko, « Ten Cuidado »

● Tego Calderon, « Abayarde »

● Chinx Drugz Ft. « French Montana, I’m a Coke Boy »

Extraits sonores

● 3 min 09 : Capone-N-Noreaga, « TONY (Top of New York) ».

● 5 min 16 : Fat Joe, « Terror Squadians »

● 6 min 39 : Immortal technique, « Dance with the Devil »

● 8 min 30 : Calle 13 « »La CremaØ »

● 10 min 45, « Occupy Wall Street »

● 12 min 28 : Grito, « Asociación Pro derechos Del Confinado Ñeta », avril 2109

● 13 min 54 : King Side, « King Ace d’General »

● 15 min 30 : Ghetto Brothers, « Power Fuerza »

● 18 min : Daddy Yankee Yankee, « Dura »

● 20 min 34 : Tego Calderon, « Abayarde »

● 24 min 27 : Syko, « Ten Cuidado »

● 28 min 18 : Asociación Pro Derechos Del Confinado Ñeta Quito, « Ecuador »

● 29 min 48 : « Los netas del Ecuador »

● 31 min 20 : Voix conférence Carlos (fourni par l’auteur).

● Yo Tengo Un Angel, « Tego Calderon »

Jingle : Boginoo duu : voix chantée, vièle à deux cordes [enregistrement sonore]/Hamayon, Roberte (collectrice), Mongolie, environs de Ulan Bator, population Khalkha, 1973. Remerciements : Roberte Hamayon.

Consultation publique en ligne sur le site du CREM. Provenance : Archives sonores CNRS/Musée de l’Homme gérées par le Centre de Recherche en Ethnomusicologie (LESC UMR 7186, CNRS/Université Paris Nanterre) avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication.

« Secrets de Terrain » est un podcast conçu et animé par Clea Chakraverty, réalisé et monté par Vanessa Tubiana-Brun (CNRS-Nanterre/MSH Mondes). Il est produit par The Conversation France et la revue d’anthropologie et de sciences sociales Terrain.

L’illustration « Secrets de Terrain » a été gracieusement accordée par le dessinateur Adrià Fruitos.