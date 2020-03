¿Sobrevivirán las viejas profesiones a la creciente automatización?

Disclosure statement

Luis Ignacio Hojas Hojas ha recibido fondos de la Unión Europea y de varias administraciones para proyectos desarrollados en el marco de la Oficina de Transferencia de Tecnología de la UPM y de la Fundación General de la UPM.

Jorge Rafael González Teodoro does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.