Sommet de la Cedeao : 6 mesures que les dirigeants peuvent prendre pour rétablir la stabilité et la croissance en Afrique de l'Ouest

Cette année, le sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) se déroule dans un environnement difficile pour le bloc régional.

Les récents développements dans la région ont été marqués par des coups d'État, l'insécurité et l'instabilité économique. Le changement climatique pose également des défis.

Six coups d'État réussis et deux tentatives de coups d'État dans la région depuis 2020 ont été suivis par le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la Cedeao. Ces trois pays étaient des membres fondateurs de l'organisation (en 1975) et sont des pays clés du Sahel.

Ce bloc économique de 15 membres a développé la communauté économique la plus intégrée d'Afrique grâce à une zone de libre-échange, à la libre circulation des citoyens, au développement d'infrastructures régionales telles que les routes et à un mécanisme de résolution des conflits. Le bloc dispose également d'une cour de justice opérationnelle.

Mais le bloc et ses membres sont confrontés à des menaces qui pèsent sur leur stabilité.

En tant que chercheur en politique et relations internationales spécialisé dans l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, j'ai précédemment analysé l'importance de la Cedeao pour la paix et la sécurité dans la région.

La Cedeao a joué un rôle clé dans le rétablissement de la paix en Sierra Leone et au Liberia dans les années 1990, par exemple.

Le sommet de cette année doit commencer à restaurer ce rôle stabilisateur. J'ai identifié six mesures que les dirigeants de la Cedeao pourraient prendre :

trouver des solutions à court, moyen et long terme à l'insécurité dans la région

stimuler le commerce dans la région et renforcer le développement économique

lutter contre le trafic de drogue

adopter des stratégies d'atténuation et d'adaptation au changement climatique

élaborer un plan d'action pour le développement et l'autonomisation des jeunes

garantir la stabilité démocratique dans la région.

Il est essentiel de traiter ces questions pour maintenir la paix, promouvoir la stabilité et assurer le développement économique de la région.

L'insécurité

Au cours des dernières années, on a assisté à une augmentation des conflits et de l'insécurité dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest.

Les problèmes vont du terrorisme aux conflits entre agriculteurs et éleveurs. Certaines communautés ont été dévastées par des insurrections et leurs habitants ont été contraints de quitter leur foyer.

Les données obtenues auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés indiquent qu'en 2022, l'Afrique occidentale et centrale a accueilli 11,2 millions de personnes déplacées de force, dont 7,8 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et 1,6 million de réfugiés. Un grand pourcentage de ces personnes sont originaires d'Afrique de l'Ouest.

Le déplacement des agriculteurs a pour conséquence l'insécurité alimentaire. L'insécurité dépasse les frontières et doit être traitée collectivement.

Commerce intérieur

Un rapport de la Banque mondiale publié en janvier 2024 indique que malgré le potentiel de production locale de nourriture, plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest dépendent des importations de nourriture en provenance de l'extérieur du continent.

Les dirigeants de la Cedeao doivent identifier les moyens de stimuler la production locale. Cela permettrait de réduire le chômage et de stimuler la croissance économique locale.

Trafic de drogue

Au cours des dernières années, le trafic de drogue a explosé en Afrique de l'Ouest et au Sahel. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a déclaré que les saisies de cocaïne au Sahel sont passées d'une moyenne de 13 kg par an entre 2015 et 2020 à 1 466 kg en 2022.

Il y a également eu une augmentation de la consommation de drogues chez les jeunes de la région. Des drogues telles que le kush - qui est aussi dangereux que l'héroïne et la cocaïne mais coûte beaucoup moins cher - dévastent les communautés, entraînant des milliers de morts.

Les dirigeants de la Cedeao doivent s'attaquer à l'épidémie de drogue.

Impact du changement climatique

Le changement climatique a un impact sur les communautés, entraînant une concurrence accrue pour les ressources, des conflits violents et des migrations forcées dans plusieurs pays de la région.

Si la Cedeao a pris des mesures louables pour faire face à l'impact du changement climatique, comme la Stratégie climatique et plan d'action de la Cedeao, il reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne l'adaptation.

Le lien entre le changement climatique et les conflits entre agriculteurs et éleveurs, par exemple, doit être reconnu afin de prévenir d'autres conflits. D'autres aspects de l'atténuation du changement climatique, tels que les alertes et les actions précoces, doivent également être mis en place.

Les dirigeants de la Cedeao doivent également élaborer des stratégies pour accéder aux fonds et en générer pour les réponses au changement climatique.

Développement et autonomisation des jeunes

Les régions d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique abritent quelques-unes des plus fortes concentrations de jeunes au monde. Avec un âge médian de 17,5 ans, il est urgent que les dirigeants des pays de la Cedeao élaborent un plan de développement de la jeunesse.

Les coups d'État dans la région, qui ont été soutenus par des milliers de jeunes, témoignent de la frustration des jeunes à l'égard des structures de gouvernance actuelles. Les récentes émeutes violentes des jeunes au Kenya révèlent également des fissures profondes dans plusieurs pays africains.

Stabilité démocratique

Depuis 2020, il y a eu six coups d'État réussis et deux tentatives en Afrique de l'Ouest. Plusieurs raisons, telles que l'instabilité économique, l'insécurité, la corruption et l'ingérence extérieure, ont été avancées.

Les dirigeants de la Cedeao doivent étudier les moyens de prévenir d'autres coups d'État, en commençant par mettre l'accent sur la bonne gouvernance.

Les chefs militaires doivent être encouragés et soutenus dans leur transition vers la démocratie le plus rapidement possible. Le rétablissement de la communication avec les chefs militaires est essentiel pour la stabilité de la région de la Cedeao.

Comment les dirigeants de la CEDEAO peuvent-ils aborder ces questions ?

La résolution de ces problèmes nécessitera des engagements et des sacrifices.

Les stratégies clés consisteraient à réduire le coût de la gouvernance à tous les niveaux, à s'attaquer à la corruption, à impliquer les jeunes et à développer les capacités locales.

Cela permettra de rétablir la confiance dans les pays de la région, de stimuler la productivité locale et de redonner espoir aux populations.