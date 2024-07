Sport : retrouvez tous les épisodes du podcast « La science mouille le maillot »

« La science mouille le maillot », le podcast où journalistes et scientifiques font le point pour comprendre comment la recherche permet aux sportifs et sportives de haut niveau de repousser leurs limites, d’optimiser leurs entraînements et de gagner toujours plus de médailles, et qui donne aussi aux amateurs des clés pour une meilleure pratique au quotidien !

On s’intéresse aux émotions des athlètes, et tout particulièrement des joueurs et joueuses de rugby, sport qui a de longue date investi le champ de la préparation mentale et émotionnelle.

Comment supporter la pression et jouer au meilleur niveau ? Comment travailler l’intelligence émotionnelle pour la mettre au service de la performance sportive ?

Pour gagner la médaille d’or, il faut arriver le Jour J dans les meilleures conditions : avoir la meilleure condition physique possible, donc s’être énormément entraîné, mais il ne faut pas non plus arriver trop fatigué avant la course. C’est dans ce subtil équilibre, appelé l’affûtage, que les scientifiques peuvent aider nageuses et nageurs pour grappiller les quelques dixièmes de secondes qui feront la différence entre une médaille d’or et une plus anecdotique huitième place…

Les sportives de haut niveau, comme toutes les femmes qui pratiquent du sport au quotidien, doivent composer avec les variations hormonales de leur cycle menstruel. Inconforts, douleurs, taches de sang sur le short… comment gérer au mieux quand on a ses règles le jour d’une compétition préparée de longue date ? La pilule contraceptive est-elle forcément « la » solution ? Longtemps taboues, ces questions ne sont plus réservées aux discussions dans les vestiaires des filles. Les spécificités hormonales des athlètes féminines et leurs impacts sur les performances font enfin l’objet de travaux dans des laboratoires de recherche.

Rapidité, réflexes, endurance ou force surhumaines : la science-fiction regorge d’êtres humains technologiquement « augmentés », qui grâce à des bras robotiques, qui grâce à des implants cérébraux, etc.

Une douzaine d’années en arrière, les performances d’Oscar Pistorius ont semblé faire se rejoindre réalité et fiction. Sur une piste de 400 m, cet athlète doublement amputé tenait la dragée haute aux coureurs « valides », grâce à des prothèses en forme de lames de carbone. Alors que la robotique n’a jamais été aussi performante, et que l’intelligence artificielle fait la une des journaux, faut-il s’attendre à ce que demain, les records olympiques tombent grâce à des athlètes équipés de prothèses high-tech ?

Mémoire, attention, planification, mais aussi contrôle musculaire… En pleine course, il n’y a pas que les jambes du cycliste qui sont en ébullition : son cerveau tourne aussi à plein régime. Pour remporter le trophée, les coureurs professionnels ne laissent rien au hasard. Certains intègrent désormais dans leurs programmes d’entraînement des exercices et des techniques inspirées par la recherche et spécialement conçues pour entraîner le cerveau. En quoi consistent ces nouvelles méthodes ? Et comment aident-elles les sportifs à mieux pédaler ou à se frayer un chemin vers la victoire ?

« Le sport c’est bon pour la santé ». Cette phrase, vous l’avez sûrement déjà entendue. On vous a peut-être même suggéré de commencer à aller courir, nager ou faire de l’escalade, car vous étiez trop stressé, vous aviez mal au dos ou que vous aviez quelques kilos en trop dont vous vouliez vous séparer. Ce n’est pourtant pas le sport qui est recommandé par l’OMS, mais l’activité physique. Le sport lui, peut parfois susciter l’addiction, avec, d’après l’Inserm, 4 % de la population qui en souffrirait, un chiffre qui grimperait à 64 % chez les sportifs professionnels, et à 52 % chez les sportifs amateurs, selon certaines études.

