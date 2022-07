Sulitnya berantas tambang emas ilegal di Indonesia: Antara jerat kemiskinan, warisan budaya, dan eksploitasi terselubung

Disclosure statement

Ongku Parmonangan Hasibuan terafiliasi dengan Partai Demokrat sebagai anggota sejak 2010. Ia menjabat sebagai Bupati di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada periode 2005-2010. Ia juga aktif sebagai profesional dalam sektor pertambangan batu bara dan emas.

Jann Hidajat Tjakraatmadja and Yos Sunitiyoso do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.