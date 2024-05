Tabagisme en Afrique : une étude menée dans 16 pays montre que des taxes plus élevées aideraient les jeunes fumeurs à arrêter ou à réduire leur consommation

La Journée mondiale sans tabac a pour but de sensibiliser le public aux décès et maladies évitables liés au tabagisme. Elle met également l'accent sur les politiques que les gouvernements peuvent mettre en œuvre pour réduire la consommation de produits du tabac.

S'appuyant sur des décennies de preuves, l'Organisation mondiale de la santé considère les taxes sur le tabac comme l'une des mesures les plus efficaces et les plus économiques pour réduire le tabagisme.

En tant que chercheurs qui étudient les aspects économiques des politiques de lutte contre le tabagisme, nous avons mené une étude pour comprendre comment les augmentations induites par les textes pourraient réduire le tabagisme chez les jeunes (âgés de 11 à 17 ans) dans 16 pays d'Afrique subsaharienne.

Dans cette région, le nombre de fumeurs devrait augmenter en raison de la croissance rapide de la population et des efforts de marketing déployés par l'industrie du tabac pour attirer de nouveaux consommateurs.

Dans notre étude, nous avons constaté qu'un taux élevé de tabagisme chez les jeunes. Les taux étaient de 17,8 % au Zimbabwe, de plus de 10 % aux Seychelles, à Maurice, en Mauritanie et à Madagascar, et de 6,5 % à 9,5 % en Algérie, au Cameroun, au Gabon et en Gambie.

La plupart des fumeurs adultes commencent à fumer avant l'âge de 20 ans. Il est donc préférable d'éviter de prendre cette habitude à l'adolescence.

L'Afrique à la traîne

Les données du dernier rapport de l'OMS sur l’épidémie mondiale de tabagisme montrent que les pays africains sont actuellement les moins performants en matière de taxation du tabac. Les droits d'accise représentent moins de 30 % du prix des paquets de cigarettes les plus populaires. C'est le taux le plus bas des six groupes de pays régionaux de l'OMS. Dans la région européenne, les accises représentent environ 56 % du prix d'un paquet.

Six des dix pays, où les cigarettes sont les moins chères (en dollars internationaux) se trouvent en Afrique.

Notre approche

En utilisant les données les plus récentes des Enquêtes mondiales sur le tabagisme chez les jeunes dans 16 pays africains, nous avons analysé l'association entre le prix des cigarettes et le comportement des fumeurs.

En général, lorsque le prix des cigarettes augmente, la consommation globale de cigarettes devrait diminuer pour deux raisons :

le nombre de fumeurs diminue car certains arrêtent de fumer

le nombre de cigarettes fumées par les fumeurs restants diminue parce qu'il est plus coûteux de consommer le même nombre de cigarettes une fois que les prix ont augmenté.

Il n'est pas toujours facile de distinguer ces deux effets. Mais l'enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes recueille des données individuelles sur les habitudes tabagiques des personnes interrogées. Cela permet de montrer l'impact des augmentations de prix sur la décision de fumer ou non et, séparément, sur la quantité de cigarettes à fumer.

Nous avons constaté que les augmentations de prix des cigarettes induites par les taxes pouvaient être un outil puissant pour encourager les jeunes à arrêter de fumer ou à fumer moins.

Des taxes plus élevées peuvent influencer les jeunes fumeurs

À l'instar des résultats obtenus dans d'autres pays et régions, nos recherches ont également montré que les jeunes des pays africains sont sensibles aux augmentations du prix des cigarettes, plus que les adultes.

Les jeunes qui consomment du tabac ont tendance à réagir de manière plus sensible aux augmentations de prix que celle des adultes, car ils n'ont pas fumé aussi longtemps et qu'ils n'ont pas autant d'argent à dépenser.

Nous avons estimé qu'une augmentation de 10 % du prix des cigarettes réduirait la consommation de cigarettes des jeunes de 11,5 % à 14,6 %.

Dans notre étude, nous avons estimé que plus de la moitié de la réduction de la consommation globale de cigarettes à la suite d'une augmentation du prix était due au fait que les jeunes arrêtaient complètement de fumer. C'est une bonne nouvelle pour la santé publique dans les pays qui augmentent les taxes sur le tabac. Les études indiquent clairement qu'une personne qui fume obtiendra de bien meilleurs résultats en matière de santé si elle arrête complètement de fumer que si elle se contente de réduire sa consommation.

L'effet parental

Comme cela a été constaté au Portugal, au Royaume-Uni et aux États-Unis, nos propres recherches ont également montré qu'un jeune était plus enclin à fumer si l'un de ses parents fumait. Pour l'élève d'âge scolaire moyen de notre échantillon, la probabilité d'être fumeur était plus élevée, de 6,3 à 6,7 points de pourcentage, si au moins l'un des parents fumait également.

Environ 15 % des élèves de notre échantillon avaient au moins un parent fumeur. La proportion était la plus élevée à Maurice (31,9 %), suivie par les Seychelles (31,0 %). Le pays ayant la plus faible proportion d'élèves dont au moins un parent fume est le Mozambique (7,4 %).

Nos résultats indiquent également que le tabagisme parental augmente l'intensité de la consommation de cigarettes des jeunes. Les adolescents fument plus de cigarettes par jour si l'un de leurs parents fume.

Les augmentations de prix induites par les taxes ne diminuent pas seulement directement le tabagisme chez les adolescents en réduisant leur demande de produits du tabac, mais influencent aussi indirectement le tabagisme chez les jeunes en modifiant le comportement tabagique de leurs parents.