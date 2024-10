Tempestades na Espanha: clima mais quente leva a episódios mais frequentes e intensos

Nos últimos dias, uma tempestade resultou em dezenas de mortes e pessoas desaparecidas, além de danos imensos em municípios espanhóis nas áreas do Mediterrâneo e da Andaluzia, especialmente na Comunidade Valenciana, em Castela-La Mancha e nas Ilhas Baleares.

Há 50 anos, as DANAs (sigla em espanhol para depresión aislada en niveles altos, “depressão isolada em níveis altos” em português), então conhecidas como “gotas frias”, ocorriam de três a quatro vezes por ano, principalmente em novembro. Hoje, elas acontecem o ano todo. Por quê?

Como se formam as DANAs?

Essas tempestades são geradas da mesma forma que os furacões no Atlântico, ou os tufões no Mar da China, só que no Mediterrâneo elas são de curta duração e armazenam menos energia e vapor de água.

Há algumas décadas, a superfície do mar ficava quente no final do verão e a água evaporava para a atmosfera. Hoje, no entanto, a superfície do mar é muito quente durante todo o ano, e uma enorme quantidade de vapor d'água é constantemente gerada e sobe para as camadas superiores da atmosfera.

Ao mesmo tempo, as áreas polares também estão muito mais quentes agora do que há 50 anos. Como resultado, o jato polar, a corrente de ar que circunda a Terra a cerca de 11 mil metros acima do nível do mar, está enfraquecido e, como qualquer corrente fluida de fluxo lento, apresenta grandes desvios. Esses desvios levam ar frio para a Espanha, geralmente da Groenlândia, nessas camadas altas da atmosfera.

Assim, o vapor de água evaporado na superfície do mar que sobe encontra ar muito frio e se condensa. A rotação da Terra faz com que o ar ascendente gire no sentido anti-horário no Hemisfério Norte. A condensação do vapor libera enormes quantidades de energia.

Devido a essa combinação de fatores, as chuvas torrenciais aparecem concentradas na Espanha, sobre as Ilhas Baleares e a cadeia costeira do Mediterrâneo, às vezes chegando até a Serra de Segura e à Cordilheira de Cuenca. O fenômeno é rápido e muito violento.

Ocasionalmente, esse vapor mediterrâneo chega a se deslocar em direção aos Alpes e os atravessa em sua extremidade oriental, lançando também trombas d'água na Europa Central.

Grad-COLA, George Mason University

Aquecimento dos oceanos e das áreas polares

Os seres humanos descobriram uma fonte gigantesca de energia, a energia do Sol, coletada durante 30 milhões de anos por plantas e pequenos animais há 300 milhões de anos. E nós a estamos consumindo toda esta energia em cerca de 300 anos.

Essa fonte de energia são os compostos de carbono: carvão, hidrocarbonetos e gás natural. Para extrair a energia, temos de queimá-los, e isso produz moléculas poliatômicas, como dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrogênio e outros compostos com mais de dois átomos. Todas elas retêm parte dos raios infravermelhos provenientes do solo da Terra e da superfície do mar e os devolvem à superfície do planeta. Assim, o planeta é aquecido tanto pela energia solar quanto pelo forno infravermelho produzido por essas moléculas com mais de dois átomos.

Esse processo leva às mudanças climáticas. Quando essas moléculas, especialmente o metano, são armazenadas nas encostas continentais do oceano, a água esfria e o dióxido de carbono capturado pelas ondas fica preso lá dentro. À medida que os níveis do mar caem em um planeta frio (estágios glaciais), o metano acaba subindo para a atmosfera. A atmosfera se aquece, aquece o mar, e o mar, como o gás aquecido, libera CO₂, o que amplifica o efeito do metano. O planeta fica cada vez mais quente, as geleiras derretem e o nível do mar sobe.

Essa sequência de frio e calor ocorreu cerca de oito vezes nos últimos milhões de anos: as glaciações.

Vamos continuar a queimar carbono

Hoje, estamos forçando esse processo ao emitirmos nós mesmos essas enormes quantidades de gases poliatômicos. Podemos limitar as emissões? Até agora tem sido impossível, e isso é bem entendido. Todo ser humano quer ser mais rico amanhã do que hoje, mesmo que isso signifique ter algo mais para comer, e mais energia. E até 2050 haverá cerca de 2 bilhões de seres humanos a mais no planeta, que precisarão de alimentos, moradia e transporte, ou seja, fertilizantes químicos, cimento e gasolina ou diesel ou gás natural.

Temos propostas medidas para substituir esses produtos por outros que reduzam a queima de compostos de carbono. Mas estas medidas são insuficientes, e estão avançando muito lentamente. As esperanças depositadas nos carros elétricos diminuíram muito.

Na Europa, talvez estejamos progredindo na eletricidade produzida por painéis fotovoltaicos e pelo vento. Mas a eletricidade representa apenas cerca de um terço da energia consumida pela Humanidade, e o desenvolvimento de fontes alternativas praticamente só está acontecendo na Europa. A China está progredindo, mas ainda está constantemente construindo usinas elétricas movidas a carvão.

A perspectiva real (apesar dos projetos grandiosos) é que continuaremos a queimar compostos de carbono por muitas décadas, a concentração de gases poliatômicos na atmosfera aumentará durante este século, com isso, a temperatura do planeta e, com isso, as DANAs e as enchentes.

Só nos resta a adaptação, e isso é muito viável, pois não exige acordos internacionais. Na Espanha, podemos controlar as inundações por meio de reflorestamento maciço nas montanhas e de sistemas de captação de água na fonte, construindo “micropântanos” nessas encostas. Esses últimos representariam freios à chegada da água aos leitos dos rios e, ao mesmo tempo, aumentariam a absorção da água pelo solo, que a levaria, gradualmente, aos rios e às micro e macro áreas de drenagem. Isso não só é possível, como também é barato e gera muitos empregos.