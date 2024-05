Tempestades solares que provocam belas auroras também ameaçam nossa tecnologia

No último fim de semana, milhões de pessoas ao redor do mundo foram presenteadas com uma exibição hipnotizante da aurora boreal e da aurora austral, mais conhecidas como “luzes do norte” e “luzes do sul”. As auroras, normalmente vistas em regiões com formatos parecidos com coroas em torno dos polos da Terra, foram “empurradas” para latitudes médias do planeta pelo aumento da atividade do Sol.

Mas as mesmas tempestades geomagnéticas que causam as auroras podem causar estragos na infraestrutura humana do nosso planeta. Essas tempestades, provocadas por partículas de alta energia do Sol que atingem nossa atmosfera, têm o potencial de derrubar redes elétricas e satélites. Então, quais foram os impactos dessa recente exibição tempestuosa do clima espacial?

Por volta de 8 de maio, uma região ativa do Sol teve uma erupção, lançando ao espaço uma nuvem de bilhões de toneladas de material magnetizado e eletricamente carregado, conhecida como ejeção de massa coronal (CME) em direção à Terra. Essa acabou sendo a primeira de várias CMEs sucessivas, que mais tarde se fundiram para formar uma estrutura única e maciça.

Essa nuvem de material então colidiu com a magnetosfera de nosso planeta, a região do espaço próxima à Terra que é dominada pelo campo magnético terrestre. À medida que as partículas subatômicas da EMC são canalizadas pelo campo magnético para baixo, as correntes elétricas que fluem por uma parte da atmosfera conhecida como ionosfera são intensificadas.

Além de desencadear as exibições das auroras, isso pode causar flutuações magnéticas poderosas na superfície da Terra, que induzem correntes elétricas que podem fluir pelas redes de energia, oleodutos e linhas ferroviárias e interferir nas operações normais.

As partículas subatômicas da CME também podem causar danos aos painéis solares e componentes eletrônicos de satélites. No sábado, Elon Musk disse que os satélites de internetda rede Starlink, de sua empresa SpaceX, estavam “sob muita pressão” por causa da tempestade, “mas estão resistindo até agora”.

Os distúrbios na ionosfera foram agravados por uma série de erupções brilhantes, chamadas de “flares”, no Sol, que despejaram radiação de alta energia sobre a face iluminada do Sol na Terra. A atividade destes flares está associada a “apagões” no espectro eletromagnético que podem interferir nas comunicações de rádio de alta frequência, como as usadas em aviões em voos transoceânicos. Há indícios de que a tempestade causou algumas interrupções nos voos transatlânticos, mas esses relatos ainda estão sendo avaliados.

Shawn Dahl, coordenador de serviços do Centro de Previsão de Clima Espacial da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) no Colorado disse à Rádio Pública Nacional dos EUA que os operadores da rede elétrica estavam ocupados “trabalhando para manter o fluxo de corrente adequado e regulado sem interrupções”.

Ele também acrescentou que alguns sistemas de GPS tiveram dificuldades para bloquear locais e ofereceram posições incorretas. Esses problemas de GPS parecem ter causado interrupção dos sistemas de navegação em equipamentos agrícolas nos EUA. Muitos tratores usam o GPS para plantar linhas retas precisas em um campo, evitando falhas e sobreposições. Os problemas ocorreram durante o auge da temporada de plantio no meio-oeste americano e no Canadá.

Filme-catástrofe evitado

Isso pode parecer um pouco como o enredo de um filme-catástrofe de Hollywood. No entanto, embora os problemas com o GPS tenham causado uma interrupção significativa nos trabalhos de agricultura, os impactos não parecem ter sido generalizados pela Terra. Para muitos ou para a maioria, a vida continuou, independentemente disso. Como isso aconteceu?

A conscientização e a preparação certamente ajudaram. O que acabamos de vivenciar foi, sem dúvida, um evento de clima espacial excepcionalmente forte. Ainda estamos no início e os cientistas ainda analisarão muito a tempestade de maio de 2024 nos próximos anos. Entretanto, as primeiras indicações são de que a tempestade geomagnética do último fim de semana foi a mais poderosa desde a “tempestade de Halloween” de outubro de 2003. Além das belas luzes no céu, os impactos negativos da tempestade de 2024 ainda não estão completamente claros.

Até o momento, não parece ter havido nenhuma falha catastrófica nas redes elétricas de de telecomunicações, por exemplo, mas os operadores de infraestrutura farão um balanço para entender se e como seus sistemas foram afetados. Nos bastidores, agências nacionais, como a NOAA e o Met Office, do Reino Unido, estavam monitorando a atividade, emitindo previsões e alertas para as partes interessadas e estabelecendo contatos com especialistas e governos. Em resposta, as operadoras de infraestrutura tomaram medidas para garantir a continuidade dos serviços e proteger seus equipamentos.

Tempestades ainda maiores

Entretanto, o que acabamos de vivenciar não foi o maior evento desse tipo já visto. Essa honra vai para o “Evento Carrington” de setembro de 1859, no qual uma enorme EMC (ou provavelmente um par de EMCs) desencadeou uma gigantesca tempestade geomagnética que empurrou a aurora boreal até o sul do Caribe e induziu correntes tão poderosas nas linhas de telégrafo de cobre que pelo menos um operador foi eletrocutado, embora tenha sobrevivido.

Segundo algumas métricas, o evento de Carrington foi de duas a três vezes mais poderoso do que a tempestade solar que acabamos de testemunhar. Esses eventos maciços são raros, ocorrendo provavelmente uma vez a cada 200 anos, em contraste com a tempestade de maio de 2024, que foi de uma escala vista uma vez a cada duas décadas.

A tecnologia humana é capaz de lidar com eventos climáticos espaciais relativamente poderosos, mas as tecnologias e a infraestrutura modernas nunca passaram por algo como o evento de Carrington. É por isso que os pesquisadores se esforçam para entender melhor o clima espacial, e trabalham com agências e governos para prever e mitigar seu impacto em nossa sociedade e desenvolver melhores ferramentas de previsão.