The Conversation Brasil e Centro de Estudos Sou Ciência fecham parceria de conteúdo

O The Conversation Brasil acaba de estabelecer mais uma parceria, desta vez com o SOU_CIÊNCIA, um Centro de Estudos sobre sociedade, universidade e ciência. Criado durante a pandemia de COVID-19, o SOU_CIÊNCIA, que é sediado na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), reúne uma equipe de pesquisadores de diversas universidades que produzem análises, diagnósticos e propostas nas áreas de Educação Superior e de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I).

No Brasil, 90% da ciência é produzida nas universidades, sobretudo as públicas. Fortalecer as universidades é, portanto, uma forma de valorizar a ciência, e é esse objetivo comum que une o The Conversation Brasil ao SOU_CIÊNCIA. E, para alcançar esse objetivo, um dos caminhos obrigatórios é a democratização do conhecimento científico.

Ao produzir e divulgar ciência de qualidade, o SOU_CIÊNCIA e o The Conversation Brasil conectam a sociedade ao conhecimento científico. Com a parceria recém- estabelecida, os pesquisadores do Centro de Estudos ganharão uma plataforma capaz de dar mais visibilidade social às suas pesquisas, e os leitores do The Conversation Brasil ganharão com textos de qualidade que contribuem para a redução das desigualdades históricas do país e para a consolidação da democracia e do desenvolvimento nacional sustentável.