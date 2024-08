The Conversation Brasil lança projeto “De olho na COP 30”, com apoio da FINEP

Daqui a um ano e três meses, a Amazônia será o centro do mundo. E Belém, sua capital. Em novembro de 2025, a metrópole paraense vai sediar a COP 30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Nestes tempos de emergências cada vez mais graves causadas pelas mudanças no clima, o que os líderes mundiais serão capazes – ou incapazes – de decidir neste encontro na Amazônia vai influenciar diretamente o futuro cada vez mais imediato da humanidade.

E, se por causa disso, todo o planeta estará de olho da COP30 em novembro de 2025…. O The Conversation Brasil está de olho desde agora.

Em parceria com a FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação), o projeto DE OLHO NA COP 30 passa a publicar semanalmente artigos escritos por pesquisadores renomados do Brasil e do mundo, sobre assuntos de interesse direto para as discussões da COP 30. Assuntos de interesse direto, portanto, para o futuro da humanidade.

O lançamento da iniciativa DE OLHO NA COP 30 marca também as comemorações pelo primeiro ano de funcionamento do The Conversation Brasil. De hoje até novembro de 2025, serão mais de 70 textos sobre o assunto, reunindo estudos, pesquisas, análises, informações e opiniões embasadas sobre desafios como a proteção da Amazônia e seus povos originários, os impactos do aquecimento global, os riscos cada vez maiores de desastres ambientais, a transição energética, a proteção dos oceanos e muitos outros assuntos cada dia mais fundamentais para todos nós.

No primeiro artigo deste esforço editorial em prol da Amazônia e da Cop 30, publicamos hoje o texto do pesquisador Robert Muggah, pesquisador da PUC-Rio e do Instituto Igarapé. Muggah escreve sobre o estágio atual dos esforços de política pública pela proteção dos povos indígenas da Amazônia. O tema foi um dos principais focos de atenção nos primeiros meses do governo Lula - por conta da tragédia causada pela mineração ilegal e a grilagem desenfreada dos tempos do governo Bolsonaro. Mas agora, um ano e meio depois, é preciso uma avaliação realista sobre o que já foi efetivamente realizado e o que ficou só na promessa.

