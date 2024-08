Tolkien et les paysages : Les métaux, trésors cachés de la Terre du Milieu

Après avoir exploré les paysages majestueux de la Terre du Milieu, ses montagnes et volcans d’abord, puis ses lacs et ses rivières, il est temps de creuser un peu plus en profondeur, au sens propre du terme.

Tolkien, avec son goût pour les détails, a peuplé ses récits de métaux précieux et rares qui jouent des rôles souvent cruciaux dans les récits du Seigneur des anneaux. Équipons-nous de pioches et de casques et partons pour une expédition minière à travers les tunnels de la Terre du Milieu.

L’or et l’argent, richesses des Nains

Les Nains sont célèbres pour leur remarquable talent de mineurs et leur insatiable appétit pour les trésors enfouis. L’or et l’argent représentent des symboles emblématiques de richesse et de pouvoir chez Tolkien. Ces métaux précieux sont non seulement recherchés pour leur valeur matérielle, mais également pour leurs valeurs ornementales (couronnes et armes des rois nains).

Les mines d’or, notamment celles des Montagnes Bleues (Ered Luin, à l’ouest de la Comté), représentent des piliers économiques essentiels pour les royaumes nains.

Ces mines sont aussi des lieux de légendes où sont extraites des richesses qui forgent l’histoire des Nains, souvent associées à la création d’objets magiques et puissants, tels que les Anneaux de Pouvoir.

Les Anneaux de Pouvoir, forgés par le seigneur Elfe Celebrimbor en collaboration avec Sauron dans les feux de la forge de la région d’Eregion à partir d’or massif, comptent parmi les objets les plus célèbres de la Terre du Milieu. Offerts à plusieurs seigneurs nains, ces anneaux conféraient à leurs porteurs des pouvoirs extraordinaires, tout en servant les desseins maléfiques de Sauron.

La Moria, ou la Recherche des métaux rares et précieux

La Moria, également connue sous le nom de Gouffre noir ou encore Khazad-dûm dans la langue des nains, est une ville souterraine qui occupe une place importante dans l’univers de la Terre du Milieu en raison principalement de ses richesses en gisements de métaux variés.

Dans les récits de Tolkien, une partie de la Moria est constituée d’anciens dépôts ferrugineux, comme l’ont suggéré les recherches de Sylvie Delaire.

Les minerais précieux, quant à eux, se trouvent dans des filons tardifs situés aux intersections des failles régionales de Tharbad et d’Hollin, dans les Montagnes de Brume, selon les travaux bibliographiques de William Sarjeant, géologue canadien passionné par l’univers fantastique de Tolkien.

Ces caractéristiques géologiques suggèrent des gisements de type filonien, c’est-à-dire sous forme de veines de quartz, typiques dans les systèmes dits orogéniques. Les systèmes orogéniques sont caractérisés par des processus de formation de montagnes résultant de la collision et du rapprochement des plaques tectoniques.

Ce contexte géologique engendre des conditions de haute pression et haute température qui métamorphosent (chauffent et transforment) les roches en profondeur. Ainsi, lors de la formation des Montagnes de Brume, ces roches métamorphiques peuvent se fracturer et permettre la formation de veines de minéraux tels que le quartz, souvent associées à des gisements minéraux précieux ou utiles.

Le mithril, plus précieux que l’or

Parmi tous les métaux évoqués dans l’œuvre de Tolkien, le mithril (l’éclat gris en sindarin) est sans doute le plus célèbre. Découvert par les Nains dans les mines de la Moria, ce métal se distingue par sa légèreté exceptionnelle, comparable à celle d’une plume, et sa résistance supérieure à celle de l’acier, ce qui en fait le matériau de prédilection pour les cottes de mailles elfiques.

Dans Le Seigneur des Anneaux, le mithril est porté par Frodon dès son arrivée à Fondcombe et tout au long de son périlleux voyage vers la Montagne du Destin. Ce précieux objet fantastique, un cadeau offert à Bilbon Sacquet par Thorin Écu-De-Chêne lors de leur rencontre avec le dragon Smaug dans la Montagne Solitaire, est ensuite transmis à Frodon Sacquet pour l’accompagner dans sa quête cruciale.

D’après les conjectures de chimistes passionnés par l’univers de Tolkien, le mithril pourrait présenter l’élasticité du cuivre, la conductivité thermique de l’argent, la dureté des meilleurs aciers, la légèreté de l’aluminium et l’éclat du platine.

Certains ont suggéré qu’il pourrait être comparé à un alliage d’yttrium et d’argent ou bien d’un alliage de platine et palladium comme mentionné dans l’ouvrage collectif Tolkien et les sciences. Ce type de métal serait extrêmement rare et précieux dans notre monde, et posséderait des propriétés uniques.

La quête du mithril représente pour Tolkien une transposition de l’avidité et de l’obsession. Les Nains de la Moria, dans leur désir d’exploiter toujours plus de mithril, finissent par réveiller un ancien démon, le Balrog, entraînant la chute de leur grand royaume souterrain. Le Balrog sera anéanti par Gandalf le Gris lors de leur confrontation dans les profondeurs de la Moria.

L’acier des Elfes, ou le secret des forgerons

Les Elfes, avec leur habileté légendaire, forgent des armes et des armures qui surpassent celles des autres peuples. Ils utilisent des métaux précieux et uniques, tels que le mithril pour sa résistance et sa légèreté exceptionnelles, ainsi que des alliages spéciaux imprégnés de propriétés magiques pour créer des armes qui se distinguent non seulement par leur beauté, mais aussi par leur efficacité sur les champs de bataille de la Terre du Milieu.

Parmi celles-ci, citons Glamdring et Orcrist, les épées-sœurs légendaires respectivement possédées par Gandalf et Thorin, dont les lames brillent d’une lumière bleue en présence d’Orques.

À ces armes emblématiques s’ajoute également Dard, l’épée courte elfique donnée à Frodon Sacquet par Bilbon lors de leur rencontre avec Smaug dans la Montagne Solitaire. Lors de son périple, Frodon l’utilise pour combattre l’araignée géante Arachne (Shelob) dans l’épisode du Retour démontrant la puissance de cette arme légendaire face aux dangers des terres sombres de Mordor.

Les métaux dans l’œuvre de Tolkien ne sont pas simplement des symboles de richesse, mais aussi de pouvoir et de magie. Chaque métal joue un rôle crucial dans les épopées de la Terre du Milieu, enrichissant le récit et définissant les personnages qui les possèdent. Cette exploration nous a permis de découvrir comment ces ressources minérales sont intégrées de manière subtile mais significative dans l’univers de Tolkien. Ils incarnent les valeurs et les aspirations des peuples qui habitent ce monde fantastique.

