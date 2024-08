Treinando por dois: atletas que competiram grávidas em Paris jogam luz sobre a questão da maternidade no esporte de elite

Depois de competir no sabre individual feminino nos Jogos Olímpicos de Paris, a esgrimista egípcia Nada Hafez revelou numa postagem no Instagram que estava grávida de sete meses. “O que parece para você como dois jogadores no pódio, na verdade eram três! Era eu, minha concorrente e meu bebê que ainda não chegou ao nosso mundo!”

Antes de perder para Jeon Hayoung da República da Coreia, o que a eliminou da competição, Hafez derrotou a americana Elizabeth Tartakovsky na primeira rodada da competição. Hafez terminou em 16º lugar, alcançando seu melhor resultado em três participações olímpicas.

Um dia depois, a arqueira azerbaijana Yaylagul Ramazanova também revelou no Instagram que estava grávida de seis meses e meio enquanto competia.

Atletas mulheres em vários estágios da gravidez têm desafiado continuamente a percepção do que uma mulher pode ou não pode fazer durante a gravidez.

Em 2017, por exemplo, Alysia Montaño competiu nos Campeonatos de Atletismo dos EUA com oito meses de gravidez, superando seu tempo anterior estabelecido durante a gravidez de 2014. E em 2012, Nur Suryani Mohamed Taibi, a primeira mulher a participar de uma Olimpíada pelo Malásia, competiu nas Olimpíadas de tiro com oito meses de gravidez.

Um número cada vez maior de atletas de elite está competindo durante a gravidez e retornando à rotina esportiva depois, demonstrando que a gravidez e o desempenho atlético de alto nível podem coexistir.

As Olimpíadas de Paris destacaram as conquistas não apenas das mulheres, mas também das mães, com 16 mães-atletas americanas competindo individualmente em várias modalidades.

O sucesso de muitas mães-atletas, como as neozelandesas Lucy Spoors e Brooke Francis, que remaram juntas em double sculls para ganhar o ouro, mostrou que é possível treinar com segurança durante a gravidez e retornar ao esporte com sucesso após a mesma.

A criação de um berçário por Allyson Felix, membro da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Internacional, criou um espaço onde a maternidade e a participação no esporte de elite podem coexistir.

Estamos começando a obter mais informações sobre esporte de elite e maternidade, e há evidências emergentes sobre o treinamento para a participação em esportes de elite durante a gravidez. No entanto, há muito espaço para melhorias.

Atividade física durante a gravidez

As recomendações da Organização Mundial da Saúde para atividade física sugerem que todas as mulheres grávidas, sem contraindicação, devem realizar 150 minutos de atividade física moderada por semana.

Além disso, o documento de diretrizes canadense para atividade física durante a gravidez recomenda que a atividade física seja acumulada em um mínimo de três dias por semana e deve incorporar uma variedade de exercícios aeróbicos e de resistência.

A atividade física durante a gravidez pode levar a uma série de benefícios para a saúde da mãe e do bebê, como a diminuição do risco de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, hipertensão, ganho excessivo de peso gestacional, depressão pós-parto e complicações para o recém-nascido. A atividade física regular não tem efeitos adversos sobre o peso ao nascer ou não aumenta o risco de parto de natimorto.

Treinamento durante a gravidez

Em 2016, o COI reuniu um comitê internacional de especialistas e publicou um conjunto de recomendações para treinamento durante a gravidez para atletas de nível recreativo e de elite.

Essas diretrizes aconselham que, salvo contraindicações como pré-eclâmpsia ou hipertensão, as mulheres podem continuar com segurança sua atividade aeróbica regular enquanto monitoram sintomas importantes - como sangramento vaginal ou contrações frequentes - que sinalizariam a necessidade de modificar ou interromper a atividade e procurar orientação médica.

As diretrizes recomendam uma intensidade máxima igual ou superior a 90% da taxa máxima de consumo de oxigênio durante o exercício (também chamada de VO2 máximo). No entanto, não há muitas pesquisas sobre atletas cujo VO2 max basal já é significativamente maior do que o da população em geral.

(AP Photo/Rich Pedroncelli)

Atletas de elite relataram incerteza sobre o treinamento durante a gravidez. Elas se exercitam bem acima dos 150 minutos por semana, muitas vezes em uma intensidade vigorosa, fazendo com que alguns questionem a relevância dessas recomendações para elas.

Por exemplo, um estudo realizado com 42 corredoras de nível de elite durante a gravidez constatou que, embora o volume de treinamento delas tenha diminuído do primeiro para o terceiro trimestre, ainda era de duas a quatro vezes maior do que as diretrizes atuais.

Outro estudo demonstrou que o treinamento intervalado de alta intensidade, que ocorre acima de 90% da frequência cardíaca máxima, foi bem tolerado por mães e fetos examinados clinicamente para sessões agudas e curtos períodos de tempo.

São necessárias mais pesquisas para fornecer melhores orientações sobre a frequência, a intensidade e a duração dos exercícios para atletas grávidas, pois as diretrizes atuais podem ser relativamente conservadoras para atletas de elite.

Outras considerações

Nos últimos Jogos Olímpicos, em Tóquio, os defensores das mães-atletas destacaram as decisões difíceis que as atletas sentem que precisam tomar ao treinar durante a gravidez.

Por exemplo, algumas atletas lutam contra a pressão da sociedade para escolher entre engravidar ou ser um atleta - uma escolha que os atletas do sexo masculino quase nunca têm de fazer. As atletas também expressaram preocupação com o planejamento da gravidez, fertilidade, revelação da gravidez, discriminação, segurança durante o treinamento e apoio financeiro.

Um estudo de acompanhamento realizado com treinadores e profissionais de saúde que trabalha com atletas grávidas e pós-parto revelou temas semelhantes. Isso incluiu a falta de pesquisas sobre reprodução de atletas do sexo feminino, a necessidade de educação e treinamento baseados em evidências, comunicação aberta para apoiar o atendimento centrado no atleta e melhores suportes essenciais e mudanças nas políticas para apoiar atletas grávidas ou no pós-parto.

Com os apoios certos, as atletas podem continuar a treinar durante a gravidez com acompanhamento médico e se destacar após o nascimento. No entanto, assim como ocorre com os cuidados na gravidez e no pós-parto, ainda há trabalho a ser feito para melhorar o atendimento e o apoio às atletas.

Precisamos de mais evidências de alta qualidade para informar as diretrizes baseadas em evidências para a participação e o treinamento em esportes de elite durante a gravidez e o retorno ao esporte após o parto, com uma política esportiva aprimorada. Isso, por sua vez, promoverá a longevidade no esporte.