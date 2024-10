Tunisie : la réélection de Kaïs Saïed ternie par le contrôle du dispositif électoral et une forte abstention

Le président Kaïs Saïed a été reconduit à la tête de la Tunisie avec une écrasante majorité de 90,69 % des voix. Mais cette victoire est entachée par un taux de participation historiquement bas de 28,8 % - révélant un désintérêt croissant des électeurs - et par des contestations de l'opposition qui accusent le président d'avoir verrouillé le processus électoral en amont.

Kmar Bendana, spécialiste de l'histoire contemporaine de la Tunisie qui a étudié la trajectoire politique du pays, décrypte ces résultats et les perspectives incertaines qui pèsent sur l'avenir politique du pays.

Quels sont les principaux enseignements que vous tirez de cette élection ?

Cette troisième élection présidentielle tunisienne depuis 2011 montre une préparation minutieusement orchestrée par le pouvoir. Depuis la nomination des membres de l’Instance supérieure indépendante des élections (ISIE) par le président sortant jusqu’à la modification de la loi électorale deux semaines avant le scrutin, en passant par la mobilisation pour les parrainages et l’élimination de quatorze candidats par menaces et poursuites judiciaires, les étapes préalables ont été gérées de façon à alléger la candidature de Kaïs Saïed d’une concurrence véritable. Aucun débat n’a eu lieu entre les trois candidats et les sondages ont été interdits. L'objectif était clairement de maximiser ses chances d’emporter les voix devant les deux autres candidats. L'un d'eux, Ayachi Zammel a été condamné à 12 ans de prison à cinq jours de la présidentielle . Kaïs Saïed a ainsi obtenu ainsi 90,7 % au premier tour.

J’en retire le sentiment que les présidentielles de 2014 et 2019 - à l'issue desquelles Béji Caïd Essebsi et Kaïs Saïed sont élus respectivement au second tour à 55,68 % et à 72,71 % - ont servi d’expérience pour intervenir dans les phases légales et les nœuds garantissant le score final. L’encadrement du suivi médiatique de la campagne comme de l’observation du déroulement du scrutin ont achevé de boucler le quadrillage du processus électoral.

Quelles sont, selon vous, les raisons derrière le faible taux de participation ?

Même si le taux de 28,8 % dépasse les 11 % des élections législatives de 2022, la participation du 6 octobre 2024 est inférieure à celles des présidentielles de 2014 et 2019. Le deuxième tour de 2019 qui a conduit à l’élection de Kaïs Saïed en grande partie, grâce au rejet de son adversaire, Nabil Karoui, a revêtu une couleur particulière grâce à la participation exceptionnelle des jeunes. Cette fois, malgré la facilitation des conditions (une carte d’identité nationale suffit), la mobilisation des jeunes pour le scrutin présidentiel retombe à 6 % selon Nabil Belaam, directeur de l'Institut de sondages Consulting Nemrod. Ce faible taux de mobilisation illustre clairement le fossé entre l’offre politique et les attentes de la jeunesse.

A mon avis, l’abstention qui atteint le seuil de 71 % de ce scrutin a plusieurs explications. D'abord, elle reflète un désintérêt de la population tunisienne face à la chose publique après l’enthousiasme citoyen post-révolution de 2011. Ensuite, le manque d’efficacité de la vie des partis, les tensions au sein de la classe politique et les difficultés socio-économiques persistantes se conjuguent dans cette désaffection nourrie de déceptions. Enfin, on peut interpréter ce détachement comme une quête de stabilité et d'ordre, essentiellement parmi la population âgée, catégorie la plus visible parmi les votants du 6 octobre.

En quoi ces résultats vont-ils influencer la dynamique politique en Tunisie ?

Le taux de 90 % me rappelle celui de l'ancien Zine El Abidine Ben Ali en 2009. Les résultats d’octobre 2024 s’inscrivent dans un climat politique tendu avec des arrestations incessantes. Plusieurs centaines de personnes de tous bords subissent des procédures judiciaires obscures. Le décret-loi 54 qui permet de condamner, depuis septembre 2022, toute voix dissidente ou critique du régime menace sérieusement la liberté d’expression qui a vivifié le débat public depuis 2011.

Ce deuxième mandat de Kaïs Saïed constitue un nouveau départ pour lui, qui a perdu une partie de son premier mandat (2019-2021) bloqué par le Parlement et par son inexpérience face au terrain politique. Grâce à l’article 117 de septembre 2021 qui lui confère tous les pouvoirs et suite aux suspensions des institutions mises en place après 2011 telles que l'Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) et la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA), le président a désormais une liberté d'action totale, dans un paysage institutionnel neutralisé.

L’Assemblée des représentants des peuples (ARP) donne des signes de soumission (elle amende la loi électorale). Le Conseil national des régions et des districts, nouvelle chambre haute du Parlement, ne s’impose pas comme deuxième chambre. De plus, la magistrature manifeste peu d’autonomie dans ses jugements (tribunal administratif excepté).

Les partis politiques et la centrale syndicale (UGTT) qui animaient la vie publique sont silencieux, tandis que les associations sont surveillées à travers leurs financements. La dynamique politique est privée d’énergies et se concentre dans les rouages du pouvoir exécutif, de l’administration et des forces de sécurité, laissant poindre un horizon où l’espoir d’un Etat de droit, avec séparation des pouvoirs et des institutions indépendantes, est affaibli.

Quels sont les défis et opportunités auxquels le pays devra faire face dans les cinq prochaines années ?

Le risque immédiat est de s’installer dans un régime fermé aux libertés collectives et individuelles et d’empêcher la société civile et les partis politiques de jouer leur rôle d’équilibre. Les défis et les opportunités restent considérables sur le plan économique et social, dans un environnement régional perturbé. La Tunisie vit des difficultés depuis longtemps avec une monnaie (dinar) dévaluée et une compétitivité amoindrie. La corruption est ancrée dans les échanges, le chômage (y compris des diplômés) persiste. Elle nourrit un mouvement d’émigration régulière et irrégulière non maîtrisé. La hausse des prix, l’inflation et les pénuries chroniques détériorent le quotidien et contribuent à alimenter une insécurité sociale et économique qui menace la stabilité du pays.

La Tunisie a besoin de réformes de fond (législation, libertés, rémunérations, espaces) dans l’éducation, la gestion de l’eau, le domaine agricole, l’aménagement urbain, la politique de logement et de transport. On attend un Etat plus social et moins bureaucratique, une fiscalité redistributive et une prise en charge concrète des inégalités territoriales et sociales… Autant d’orientations peu lisibles à travers la campagne électorale du président sortant et ses visites de terrain.