Um Hezbollah enfraquecido está sendo arrastado para um conflito total com Israel, e de consequências desvastadoras para todos

Há quase um ano, Israel e o Hezbollah têm se envolvido em escaramuças transfronteiriças cada vez mais provocativas, enquanto os analistas internacionais alertam que esse atrito crescente pode levar a região a um conflito total. Os últimos dias tornaram esse cenário devastador mais próximo da realidade.

Primeiro, veio o ataque a pagers e walkie-talkies de Israel, um ataque sem precedentes às comunicações do Hezbollah que feriu milhares de agentes da organização. Em seguida, houve o assassinato de Ibrahim Aqil, um dos principais líderes do Hezbollah, que morreu em um ataque aéreo que também matou outros comandantes seniores do grupo militante, além de alguns civis.

O Hezbollah respondeu ampliando o alcance geográfico de seus foguetes disparados contra Israel, tendo como alvo instalações militares e bairros civis ao norte e a leste de Haifa.

Como estudioso do Líbano e de Israel, tenho acompanhado a dinâmica dessa guerra de desgaste desde 8 de outubro de 2023, um dia depois que o Hamas executou um ataque mortal e sem precedentes contra Israel, que respondeu bombardeando a Faixa de Gaza. O Hezbollah começou então a disparar foguetes contra o norte de Israel em solidariedade ao Hamas em Gaza.

Apesar da alta retórica e das ameaças mútuas de destruição, até os últimos dias nem Israel nem o Hezbollah, nem o Irã, patrocinador do Hezbollah, demonstraram interesse em uma guerra em grande escala. Todas as partes certamente conhecem as prováveis consequências destrutivas de tal eventualidade para si mesmas: Israel tem o poder militar para devastar Beirute e outras partes do Líbano, como fez em Gaza, enquanto até mesmo um Hezbollah enfraquecido poderia disparar milhares de mísseis contra locais estratégicos israelenses, desde o aeroporto até o centro de Tel Aviv, linhas de abastecimento de água e centros de eletricidade, além de plataformas de gás offshore.

Portanto, em vez disso, eles trocaram tiros e golpes ao longo de sua fronteira compartilhada, com linhas vermelhas de certa forma acordadas em relação ao escopo geográfico dos ataques e esforços para não atingir intencionalmente civis.

Mas os recentes ataques de Israel no Líbano podem ter virado a página dessa guerra de desgaste para uma situação nova e muito mais aguda, colocando a região à beira de uma guerra total. Essa guerra causaria estragos no Líbano e em Israel, e também poderia arrastar o Irã e os Estados Unidos para um confronto direto. Ao fazer isso, ela também cumpriria o aparente objetivo dos atiradores do Hamas que assassinaram cerca de 1.200 israelenses em 7 de outubro, na esperança de que uma resposta israelense pesada atraísse mais grupos em toda a região.

Uma perigosa ‘nova fase’

O secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, insistiu durante as hostilidades que duraram quase um ano que sua organização só cessaria fogo se um acordo de cessar-fogo fosse alcançado entre Israel e o Hamas. Nas últimas semanas, no entanto, Israel levou o conflito na direção oposta.

O ministro da defesa do país, Yoav Gallant, descreveu os ataques coordenados contra alvos do Hezbolah como uma “nova fase”, acrescentando que o “centro de gravidade” da guerra estava se deslocando para o norte, para o Líbano. O governo israelense acrescentou o “retorno dos residentes do norte com segurança para suas casas” como um objetivo de guerra adicional.

O ataque ao sistema de comunicações do Hezbollah teve como alvo os agentes da organização, mas atingiu muitos civis que estavam por perto, deixando os libaneses em estado de choque, trauma, raiva e desespero.

Isso demonstrou a vantagem militar tática de Israel sobre o Hezbollah. A penetração sem precedentes no coração das estruturas de comando e de hierarquia da organização nunca foi vista antes em nenhum conflito ou guerra no mundo. Ela atingiu o Hezbollah em seus pontos mais vulneráveis e até mesmo expôs sua coordenação com o Irã - uma das pessoas feridas nas explosões de pagers era o embaixador iraniano no Líbano.

A morte de Akil dois dias depois foi outro sinal de que o governo israelense havia decidido tentar mudar as regras desse jogo arriscado de represálias e contra-represálias. Está claro que, em vez do status quo incômodo que definiu essa guerra de atrito por quase um ano, a intenção de Israel agora é pressionar o Hezbollah a ceder.

Ficando fora de controle

Nasrallah fez um discurso sombrio e desafiador após o ataque com os pagers. Embora tenha reconhecido que o Hezbollah foi gravemente prejudicado por essa operação, ele definiu o ataque israelense como uma continuação de “vários outros massacres perpetrados pelo inimigo ao longo de décadas”.

Ao fazer isso, ele enquadrou o ataque em uma narrativa histórica popular entre muitos libaneses e palestinos que consideram Israel como uma entidade criminosa que realiza regularmente massacres contra civis inocentes.

Nasrallah também insistiu que seu compromisso de apoiar o Hamas em Gaza permanece inabalável.

Ao declarar que as ações israelenses “cruzaram todas as linhas vermelhas” e poderiam equivaler a uma declaração de guerra, Nasrallah também reiterou um ponto que ele havia feito em picos anteriores desse conflito em andamento: que a retribuição está chegando, a única questão é o momento e a escala. Ao fazer isso, Nasrallah deu a entender que talvez ainda não esteja interessado em uma guerra total.

Israel, por outro lado, parece menos circunspecto. Depois de quase um ano inteiro de tensão contida com o Hezbollah, os líderes de Israel parecem dispostos a arriscar uma escalada que pode sair do controle.

É difícil determinar qual é a estratégia por trás das ações de Israel: Desde 7 de outubro, como observou o governo Biden, Israel não apresentou uma estratégia coerente com objetivos políticos claros.

Em vez disso, os críticos do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sugerem que ele é motivado principalmente por sua própria sobrevivência política e pela manutenção do poder como chefe de Estado, vinculando os interesses de Israel aos seus próprios interesses.

Unindo o “eixo de resistência

Então, como fica Nasrallah enquanto ele avalia a resposta do Hezbollah, certamente em consulta com o Irã? Depois de golpes tão devastadores contra a organização de Nasrallah, é difícil pensar que o Hezbollah estaria disposto a reduzir a escala, interromper seus ataques transfronteiriços e se afastar da fronteira israelense, ou desistir de seu compromisso de apoiar o Hamas em Gaza.

Por outro lado, a opção por uma guerra em grande escala, depois de passar um ano evitando-a, é repleta de riscos - tanto Nasrallah quanto seus patrocinadores em Teerã conhecem bem os altos custos dessa guerra para o Hezbollah, o Líbano e, potencialmente, também para o Irã.

Se o Hezbollah entrasse em guerra agora contra Israel, embarcaria em seu movimento mais consequente desde sua fundação em 1982. Mas faria isso com sistemas de comunicação debilitados e sem grande parte de sua liderança - alguns dos quais trabalharam por décadas lado a lado com Nasrallah, construindo com ele a capacidade militar da organização.

Em alguns aspectos, os israelenses sob a liderança de Netanyahu e os libaneses em um país cada vez mais refém dos interesses do Hezbollah enfrentam situações semelhantes: Seu bem-estar está sendo sacrificado por outras prioridades.

As recentes declarações de Netanayhu sobre a preocupação com os cidadãos israelenses no norte soam vazias depois de 11 meses de políticas que os colocam mais em perigo, além de se oporem a um acordo de cessar-fogo em Gaza que também encerraria as hostilidades entre o Hezbollah e Israel.

No Líbano, o Hezbollah arrastou o país para essa guerra contra a vontade da maioria dos libaneses - uma decisão que levou a uma devastação significativa em partes de um país que já estava sofrendo extrema pressão política e econômica.

O discurso de Nasrallah descreveu a situação difícil do Hezbollah como a de todo o Líbano, ao mesmo tempo em que enviou uma ameaça velada de que a dissidência não seria tolerada. Muitos libaneses, sem dúvida, simpatizam com a causa palestina e se ressentem da guerra de Israel em Gaza. Mas, ao mesmo tempo, eles podem se recusar a aceitar a ideia de que seu próprio bem-estar tenha que ser sacrificado no processo.

Enquanto isso, Yahya Sinwar, o líder e mentor do Hamas por trás do massacre de 7 de outubro, pode muito bem estar observando com satisfação o desenrolar dos acontecimentos entre Israel e o Hezbollah. Seu plano foi concebido para desencadear a unificação de todas as frentes do chamado "eixo de resistência”, que inclui os Houthis no Iêmen, bem como o Hezbollah e outros grupos apoiados pelo Irã, com a esperança de uma guerra regional contra Israel.

Um ano depois, estamos mais próximos do que nunca desse cenário.