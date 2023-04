¿Una ciudad para los niños? El activismo está reconquistando las calles

Disclosure statement

Jonne Silonsaari recibe financiación del Consejo de Investigación Estratégica de la Academia de Finlandia.

Gemma Simón i Mas es miembro de ConBici.

Jordi Honey-Rosés and Marco te Brömmelstroet do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.