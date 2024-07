Urbanisation en Afrique : les leçons possibles et les limites de l'exemple chinois en matière de croissance urbaine

Les trajectoires de croissance économique des pays asiatiques et africains ont souvent été comparées. La Chine, avec un Produit intérieur brut par habitant de 251 USD en 1987, était plus pauvre que la plupart des pays africains à l'époque : le PIB de l'Ouganda était de 392 USD, celui de la Zambie de 319 USD et celui du Ghana de 354 USD. Le PIB par habitant de l'Ouganda était de 392 dollars, celui de la Zambie de 319 dollars et celui du Ghana de 354 dollars. Pourtant, aujourd'hui, la Chine a un PIB par habitant de 6 091 dollars et elle est la deuxième économie du monde. En Ouganda, il n'est encore que de 964 dollars.

L'Asie et l'Afrique se sont urbanisées à des rythmes similaires. L'Afrique connaît la transition urbaine la plus rapide que le monde ait vécue à ce jour avec des projections selon lesquelles près d'un milliard de personnes supplémentaires vivront dans les villes africaines d'ici à 2050. Auparavant, la Chine occupait la première place : entre 1978 et 2010, plus de 700 millions de personnes se sont installées dans les villes chinoises. Les taux d'urbanisation en Asie du Sud-Est sont également impressionnants et bon nombre de ces pays n'ont même pas encore achevé leur transition urbaine.

Cependant, il existe une différence notable. En Chine et en Asie du Sud-Est, l'urbanisation s'est accompagnée d'une industrialisation qui, grâce à l'augmentation de la productivité économique, a permis de générer les dividendes de la croissance et de réduire la pauvreté. Le même schéma ne s'est pas produit en Afrique.

Beaucoup d'analyses ont été consacrées à la manière dont la transition urbaine s'est produite, en particulier en Chine, et aux leçons que d'autres régions du monde peuvent en tirer. Parmi les “meilleures pratiques” identifiées figurent les politiques relatives aux zones économiques spéciales, qui ont maintenant proliféré à travers l'Afrique.

La réussite de la reproduction a été limitée, au mieux. Il n'est pas toujours rappelé que le succès de la Chine ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il ne s'agit pas d'un processus linéaire et toutes les régions n'en ont pas tiré profit de la même manière.

Mais il s'est passé quelque chose en Chine et beaucoup en ont profité. Comme l'a souligné l'universitaire chinoise Yuen Yuen Ang dans son livre How China Escaped the Poverty Trap (Comment la Chine a échappé au piège de la pauvreté, les réformes économiques de la Chine au cours de cette période ont été audacieuses, vastes et inégales. Quelles leçons et idées cela offre-t-il à l'Afrique ?

Afrique : urbanisation sans industrialisation

Aucun pays n'a atteint le statut de pays à revenu intermédiaire sans subir un processus de transition urbaine bien géré. Cependant, bien que la transition urbaine dans de nombreux pays africains soit encore plus rapide que celle de la Chine, elle a été largement dissociée de l'industrialisation. L'expérience africaine montre que lorsque l'urbanisation n'est pas liée à des investissements dans les infrastructures et les services publics, elle exacerbe les inconvénients de la vie en milieu dense, tels que la prolifération des établissements informels, la congestion et la contagion, comme on l'a vu tout récemment avec la pandémie de COVID-19.

Les publications sur l'urbanisation chinoise et africaine et les comparaisons entre ces deux types d'urbanisation proviennent principalement du Nord. Les spécialistes africains de l'urbanisation ont effectué moins de travaux comparatifs.

Cela offre une opportunité d'apprentissage, en permettant de mieux comprendre de certains détails du processus. C'est pourquoi, en tant que spécialiste africain de l'urbanisme, j'ai effectué des recherches initiales sur ce sujet il y a quelques années, avec des coauteurs. Nous avons publié nos conclusions dans le document de travail L'Afrique peut-elle tirer des enseignements de l'histoire de l'urbanisation chinoise ?.

Notre conclusion était “oui”, mais avec des réserves.

La première réserve est évidente mais doit être réitérée. La Chine est un grand pays. L'Afrique, en revanche, est un continent diversifié qui compte 54 pays et encore plus de diversité dans ses villes.

Et l'apprentissage ne doit pas être synonyme de l'adoption directe des pratiques chinoises, car elles étaient spécifiques à leur contexte. Au contraire, les universitaires et les décideurs africains ont maintenant le recul nécessaire et devraient l'utiliser pour évaluer soigneusement ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, et pourquoi.

Le plus important est peut-être que l'apprentissage comparatif peut et doit aller dans les deux sens.

Immersion au coeur de l'urbanisation de la Chine

J'ai aujourd'hui l'occasion idéale d'approfondir cette recherche et d'apprendre directement de la région asiatique elle-même, grâce au programme de visa pour les meilleurs talents de Hong Kong, qui me permet de vivre et de travailler dans la région pendant deux ans.

Près d'un an après le début de mon séjour, et grâce à l'élargissement de mes réseaux dans les milieux gouvernementaux, universitaires et privés à Hong Kong, en Chine et au-delà, je comprends de mieux en mieux les processus d'urbanisation.

C'est un moment important pour s'engager, en particulier avec la Chine. Grâce à son initiative les “nouvelles routes de la soie”, la Chine façonne de nombreuses villes africaines par le biais d'investissements et de politiques. C'est visible dans les autoroutes, les chemins de fer et les zones économiques spéciales.

Le montant et le type de dette chinoise ainsi que les montants qui y sont attachés suscitent de plus en plus de préoccupations. D'où la nécessité de comprendre ce qui peut influencer les politiques et les décisions d'investissement du point de vue chinois.

Dans l'année à venir, je vais synthétiser mes apprentissages à travers une série d'articles pour The Conversation Africa. Ces articles exploreront certains des facteurs que je considère cruciaux du point de vue des villes africaines, en m'appuyant sur mes recherches et mon expérience dans le domaine de l'urbanisation en Afrique au cours de la dernière décennie. Je m'appuierai également les perspectives d'universitaires spécialisés dans l'étude de l'urbanisation en Chine et plus largement en Asie du Sud-Est.

Les sujets abordés seront, entre autres, le financement des infrastructures publiques, la planification urbaine, les zones économiques spéciales et les villes intelligentes. Ces réflexions constitueront également la base d'une publication plus formelle que j'envisage de rédiger.

Je rejette l'idée d'établir des “meilleures pratiques” et de trouver un “modèle” pouvant être directement reproduit. Comme je l'ai indiqué, la transition urbaine en Chine, bien que rapide, ne s'est pas faite du jour au lendemain et, comme partout ailleurs dans le monde, elle est ancrée dans des contextes historiques, institutionnels, économiques et culturels profonds.

C'est précisément ces particularités que je souhaite comprendre et décortiquer : la complexité du processus politique, la manière dont les politiques ont été adaptées au contexte local, les défis auxquels la Chine a été confrontée et certains défis et opportunités que nous pouvons glaner avec le recul de plus de 40 ans de mise en œuvre. Ces éléments constitueront des “contributions” directes pour ce que Yuen Yuen Ang, dans un essai, appelle la Banque de connaissances sur les pratiques non optimales, l'accent étant mis sur le fait que “les solutions peuvent se présenter sous de multiples formes, parfois même en contradiction avec les meilleures pratiques occidentales”.

Cet article est le premier d'une série d'articles qui examineront l'urbanisation de l'Afrique et tireront des leçons d'autres pays.