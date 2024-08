Variole simienne ou mpox : symptômes à surveiller, le traitement et ce dont il faut s'inquiéter

La nouvelle souche du virus de la variole simienne (variole du singe ou mpox) se propage rapidement le long de la frontière orientale de la République démocratique du Congo et est jugée “la plus dangereuse à ce jour”, par l'Organisation mondiale de la santé. L'épidémie actuelle, qui se transmet principalement par voie sexuelle, présente des preuves de transmission par contact direct peau à peau. Parmi les personnes infectées figurent des écoliers, des professionnels de la santé et des ménages entiers.

Le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda, jusqu'alors épargnés par la variole, ont signalé des cas depuis la mi-juillet 2024. Par ailleurs, en Afrique du Sud, une épidémie a tué trois personnes jusqu'à présent. Les autorités frontalières contrôlent les voyageurs qui entrent et sortent du pays.

La virologue Cheryl Walter explique l'histoire de la variole, les symptômes et pourquoi nous devrions nous inquiéter des mutations virulentes du virus.

Quels sont les symptômes ?

Les symptômes de la variole simienne commencent par des signes assez vagues : fatigue, douleurs, fièvre, maux de tête, symptômes respiratoires et éruption cutanée. Le symptôme de l'éruption cutanée est un indicateur utile pour la différencier d'autres maladies virales courantes. Avec la variole simienne, l'éruption peut être prurigineuse et douloureuse, évoluant rapidement en cloques remplies de liquide qui finissent par se croûter.

Le liquide contenu dans ces cloques est infectieux, et la variole simienne peut se propager par le partage de serviettes ou de brosses à dents, par exemple. Certaines personnes n'ont que quelques cloques, qui peuvent être difficiles à voir selon leur emplacement sur le corps. D'autres personnes ne présentent aucun symptôme.

Bien que le traitement de la variole simienne repose essentiellement sur des mesures de soutien, telles que le repos, l'hydratation et le soulagement de la douleur, les patients hospitalisés pour une forme sévère de la maladie peuvent bénéficier de traitements antiviraux à large spectre et d'une surveillance plus étroite.

Qu'y a-t-il d'inquiétant dans les récentes épidémies ?

L'analyse génétique d'anciens échantillons de patients atteints de variole simienne révèle que l'épidémie a commencé à se développer au Nigéria vers 2016. Depuis lors, de plus en plus de personnes ont été touchées, l'épidémie s'est propagée à d'autres pays africains, a dépassé les frontières du continent et a été détectée dans 116 pays.

En juillet 2022, l'OMS a qualifié la variole simienne d'urgence sanitaire publique de portée internationale. Au moment de la rédaction de cet article, on comptait 97 745 personnes infectées et 203 décès depuis le début de l'épidémie, la majorité des cas étant des variantes clade II, considérées comme moins graves.

Depuis lors, plusieurs observations et découvertes inquiétantes ont été faites au sujet de cette augmentation des cas de variole simienne.

Premièrement, la variole se propage désormais facilement d'une personne à l'autre, bien que les scientifiques n'en comprennent pas exactement les raisons.

Deuxièmement, en raison de cette propagation continue, le virus subit des mutations plus rapides, comme le montre la découverte de deux sous-clades (branches secondaires) appelés clade Ib et IIb.

Troisièmement, il n'existe pas de vaccin homologué spécifique à la variole simienne pour prévenir l'infection, ni de médicaments antiviraux spécifiques pour traiter les personnes cliniquement vulnérables qui peuvent tomber très malades et mourir à cause du virus.

Qu'est-ce que le la variole simienne ?

Rebaptisée mpox, anciennement appelée monkeypox (variole du singe), la variole simienne est un virus apparenté à la variole, identifié pour la première fois au Danemark chez des singes de laboratoire importés d'Afrique dans les années 1950. À l'origine, il était probablement considéré comme un virus de la variole infectant uniquement les singes. Cependant, les premiers cas humains ont été signalés en République démocratique du Congo dansles années 1970. Les infections humaines ont été causées par des petits animaux, tels que des singes et des rongeurs, qui ont transmis le virus à l'homme, ce qui explique la persistance du nom. Ce virus n'a pas fait l'objet d'une grande attention jusqu'à récemment.

Le nom a été changé pour lutter contre la stigmatisation qui lui est associée, mais aussi pour souligner l'évolution de ce virus en 50 ans de cas humains confirmés.

La variole simienne est apparentée à d'autres virus de la variole, notamment la variole de la vache et, surtout, la variole (humaine) aujourd'hui éradiquée. Il n'est pas apparenté au virus de la varicelle, très répandu, bien que les symptômes des deux infections soient similaire.

D'un point de vue génétique, les virus de la variole se regroupent en deux branches principales appelées clade I et clade II. Les infections par le virus du clade I sont associées à un taux de létalité élevé, pouvant aller jusqu'à 10 %. Le clade II, dont la répartition géographique est beaucoup plus large et couvre l'Afrique de l'Ouest, est associé à un taux de létalité beaucoup plus faible, de l'ordre de 1 %.

Les virus du clade I se trouvent principalement en République démocratique du Congo et sont beaucoup moins souvent présents dans les échantillons que ceux du clade II. Les deux sont transmis de la même manière : par contact physique étroit entre humains, y compris par voie sexuelle.

Bien que la transmission de l'animal à l'homme puisse se produire, les messages de santé publique se sont concentrés récemment sur les groupes à haut risque tels que les travailleurs du sexe et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, deux groupes qui ont été touchés de manière disproportionnée par récente l'épidémie.

Toute personne présentant des symptômes d'infection par le virus de la variole simienne - ou ayant eu un contact direct, et pas nécessairement sexuel, avec un cas confirmé - doit être testée.

Quelle est la prochaine étape pour la variole simienne ?

Avant tout, les organismes de soins de santé doivent mieux communiquer sur les modes de transmission entre les personnes, sur les lieux de dépistage et les mesures de protection sur les groupes à risque. En s'inspirant des leçons tirées de la crise du VIH/sida, il faut redoubler d'efforts pour combattre la stigmatisation associée à la variole simienne et aux idées reçues à son sujet.

Deuxièmement, un vaccin adapté est nécessaire pour se protéger contre les nouvelles infections. Un candidat vaccin à base d'ARNm fait déjà l'objet d'essais cliniques.

De meilleurs médicaments et régimes de traitement doivent être mis au point pour protéger les patients qui contractent une forme grave de la variole.

Enfin, nous devons comprendre pourquoi un virus comme la variole simienne est sur le devant de la scène. L'une des raisons probables est que le vaccin contre la variole, utilisé systématiquement pour la dernière fois il y a plus de 40 ans, protège également contre la variole. Avec un nombre croissant de personnes non vaccinées contre la variole, la variole simienne peut désormais se propager plus facilement d'une personne à l'autre.

La variole, un virus mortel qui se transmet facilement d'une personne à l'autre, a été éradiquée au début des années 1980 grâce à une campagne de vaccination très efficace.

Cette campagne a été si efficace qu'il n'est plus nécessaire de vacciner tout le monde contre la variole. Cela signifie également que les stocks d'urgence de vaccins antivarioliques sont relativement faibles et qu'il faudra du temps pour augmenter la production.

La transmission de la variole doit être stoppée autant que possible. Ce virus a déjà montré qu'il pouvait muter et de nouvelles variantes pourraient potentiellement se transmettre plus facilement que les virus actuellement en circulation.

Qu'en est-il des autres poxvirus ?

Les programmes de surveillance des virus de la variole dans les populations animales et des variantes existantes du mpox sont essentiels pour garder une longueur d'avance.