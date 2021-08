Voici pourquoi il est si difficile d’arrêter de consommer du sucre

Vous serez peut-être surpris d’apprendre que la consommation de sucre est en diminution constante depuis 2008. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène, notamment une évolution des goûts et des modes de vie et la popularité des régimes pauvres en glucides, comme le régime céto. Une meilleure compréhension des dangers d’une consommation excessive de sucre pour la santé peut également expliquer cette baisse.

La réduction de la consommation de sucre présente des avantages évidents pour la santé, notamment une diminution de l’apport calorique, qui peut aider à perdre du poids, et favoriser une meilleure santé dentaire. Cependant, les gens signalent parfois des effets secondaires lorsqu’ils essaient de manger moins de sucre — notamment des maux de tête, de la fatigue ou des changements d’humeur, qui sont généralement temporaires.

La raison de ces effets secondaires est actuellement mal comprise. Mais il est probable que ces symptômes soient liés à la façon dont le cerveau réagit lorsqu’il est exposé à des aliments sucrés — et à la biologie de la « récompense ».

Le rôle du saccharose

Les glucides se présentent sous plusieurs formes, notamment de sucres, qui peuvent se trouver naturellement dans de nombreux aliments, comme le fructose dans les fruits et le lactose dans le lait. Le sucre de table — connu sous le nom de saccharose — est présent dans la canne à sucre et la betterave sucrière, le sirop d’érable et même le miel.

La production alimentaire de masse étant devenue la norme, le saccharose et d’autres sucres sont désormais ajoutés aux aliments pour les rendre plus appétissants. Au-delà de l’amélioration du goût et de la « sensation en bouche » des aliments à forte teneur en sucre, celui-ci a des effets biologiques qui agissent en profondeur sur le cerveau. Ces effets sont si importants qu’ils ont même donné lieu à un débat sur la question de savoir si l’on peut être « dépendant » du sucre — bien que cette question soit encore à l’étude.

Le saccharose active les récepteurs du goût sucré dans la bouche, ce qui entraîne la libération d’une substance chimique appelée dopamine dans le cerveau. La dopamine est un neurotransmetteur, c’est-à-dire une substance chimique qui transmet des messages entre les nerfs du cerveau. Lorsque nous sommes exposés à un stimulus gratifiant, le cerveau réagit en libérant de la dopamine — c’est pourquoi on l’appelle souvent la substance chimique de la « récompense ».

Les effets gratifiants de la dopamine se manifestent principalement dans la partie du cerveau impliquée dans le plaisir et la récompense. La récompense régit notre comportement — ce qui signifie que nous sommes poussés à répéter les comportements qui ont provoqué la libération de dopamine en premier lieu. La dopamine peut nous pousser à rechercher de la nourriture (comme la malbouffe).

Des expériences menées sur des animaux et des humains ont montré à quel point le sucre active ces voies de récompense. Le goût sucré intense surpasse même la cocaïne en termes de récompense interne qu’il déclenche. Il est intéressant de noter que le sucre est capable d’activer ces voies de récompense dans le cerveau, qu’il soit goûté dans la bouche ou injecté dans le sang, comme l’ont montré des études sur des souris. Cela signifie que ses effets sont indépendants du goût sucré.

Chez les rats, tout porte à croire que la consommation de saccharose peut effectivement modifier les structures du cerveau activées par la dopamine, ainsi qu’altérer le traitement des émotions et modifier le comportement des animaux et des humains.

Arrêter le sucre

Il est évident que le sucre peut avoir un effet puissant sur nous. C’est pourquoi il n’est pas surprenant de constater des effets négatifs lorsque nous consommons moins de sucre ou que nous l’éliminons complètement de notre alimentation.

C’est au cours de cette première phase de « sevrage du sucre » que des symptômes mentaux et physiques ont été signalés — notamment la dépression, l’anxiété, le brouillard cérébral et les fringales, ainsi que les maux de tête, la fatigue et les vertiges. Cela signifie que l’abandon du sucre peut être désagréable, tant mentalement que physiquement, ce qui peut rendre difficile pour certains de s’en tenir au changement de régime.

Le fondement de ces symptômes n’a pas été étudié de manière approfondie, mais il est probable qu’ils soient également liés aux voies de la récompense dans le cerveau. Bien que l’idée d’une « dépendance au sucre » soit controversée, des études menées sur des rats ont montré que, comme d’autres substances addictives, le sucre est capable de provoquer des crises de boulimie, un état de manque et une anxiété de sevrage.

D’autres recherches sur des animaux ont démontré que les effets de la dépendance au sucre, du sevrage et de la rechute sont similaires à ceux des drogues. Mais comme la plupart des recherches menées dans ce domaine portent sur des animaux, il est actuellement difficile de dire s’il en va de même pour les humains.

Les voies de la récompense dans le cerveau humain sont restées inchangées au cours de l’évolution — et il est probable que de nombreux autres organismes ont des voies de récompense similaires dans leur cerveau. Cela signifie que les effets biologiques du sevrage du sucre observés chez les animaux sont susceptibles de se produire dans une certaine mesure chez les humains également, car nos cerveaux ont des voies de récompense similaires.

Une modification de l’équilibre chimique du cerveau est presque certainement à l’origine des symptômes signalés chez les humains qui suppriment ou réduisent le sucre alimentaire. Outre son rôle dans la récompense, la dopamine régule également le contrôle hormonal, les nausées et les vomissements et l’anxiété.

Lorsque le sucre est supprimé du régime alimentaire, la réduction rapide des effets de la dopamine dans le cerveau est susceptible d’interférer avec le fonctionnement normal de nombreuses voies cérébrales différentes, ce qui explique pourquoi les gens signalent ces symptômes. Bien que les recherches sur le sevrage du sucre chez l’humain soient limitées, une étude a mis en évidence des symptômes de sevrage et une augmentation des envies de sucre après la suppression du sucre du régime alimentaire d’adolescents en surpoids et obèses.

Comme pour tout changement de régime alimentaire, il est essentiel de s’y tenir. Ainsi, si vous souhaitez réduire durablement le sucre dans votre alimentation, il est essentiel de pouvoir passer à travers les premières semaines, plus difficiles. Il est toutefois important de reconnaître que le sucre n’est pas « mauvais » en soi, mais qu’il doit être consommé avec modération, parallèlement à une alimentation saine et à l’exercice physique.