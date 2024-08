Voici pourquoi vous devriez toujours laver les fruits et légumes avant de les manger… et la meilleure façon de le faire

Manger des fruits et des légumes tous les jours est un excellent moyen de rester en bonne santé, à condition de bien les laver.

Si la plupart des gens sont conscients des risques que la viande et le poisson crus peuvent représenter pour la santé, nombreux sont ceux qui considèrent les fruits et légumes frais comme « sûrs ». Pourtant, chaque année, une personne sur dix contracte une maladie en ingérant des aliments dangereux. Environ 46 % de ces cas d’empoisonnements d’origine alimentaire sont dus à la consommation de légumes et de fruits.

En effet, la plupart des fruits et légumes frais sont cultivés en plein air, à la portée de n’importe qui ou de n’importe quoi, comme les insectes et les oiseaux. Outre la saleté, les fruits et légumes non lavés peuvent donc comporter toute une série de substances potentiellement nocives, notamment des bactéries, des champignons, des virus et des pesticides.

La contamination peut également survenir lors de l’emballage, de la préparation ou du stockage. Même les fruits et légumes cultivés dans des serres hydroponiques peuvent encore contenir des germes et des pesticides.

Le lavage des fruits et des légumes revêt une réelle importance pour la sécurité alimentaire. Mais quelle est la meilleure façon de le faire ?

Laver les fruits et légumes

Commencez par vous laver les mains. Vous éviterez ainsi que les germes présents sur votre peau contaminent les aliments que vous nettoyez.

La manière la plus simple et la plus sûre de laver les fruits et légumes frais est de le faire directement sous l’eau froide du robinet. Frottez-les avec vos mains pour éliminer la saleté, les pesticides et certains germes de surface jusqu’à ce que toute trace de saleté disparaisse. Si vous les faites tremper dans l’eau, assurez-vous d’utiliser un récipient propre plutôt que l’évier, qui peut contenir une multitude de germes.

Ne lavez jamais les fruits et légumes avec du détergent ou de l’eau de Javel ; certains ont une peau poreuse qui pourrait absorber ces produits chimiques. Cela pourrait non seulement modifier leur goût et leur texture, mais aussi les rendre impropres à la consommation.

Il existe des méthodes chimiques sans danger pour nettoyer vos fruits et légumes (et que vous avez peut-être déjà aperçues sur TikTok), incluant le vinaigre et le bicarbonate de soude. Ils permettent de réduire la quantité de bactéries et de pesticides présents sur les aliments.

Le vinaigre de malt, le vinaigre de cidre ou le vinaigre de vin peuvent convenir pour le lavage au vinaigre. N’utilisez qu’une demi-tasse de vinaigre par tasse d’eau et laissez tremper les produits en les remuant de temps en temps pendant deux à trois minutes. Rincez ensuite à l’eau fraîche pendant au moins une minute.

L’inconvénient de cette méthode est que l’acide acétique qu’il contient peut altérer le goût et la texture des fruits, en particulier des fruits tendres, si vous le laissez tremper plus de deux ou trois minutes et si vous ne les rincez pas suffisamment.

Quant au bicarbonate de soude, il a été démontré qu’environ 0,84 g pour 100 ml d’eau stoppait la croissance des germes sur les fruits et légumes frais. On a également constaté qu’un trempage de 15 minutes dans cette solution permettait d’éliminer presque toutes les traces de pesticides.

Utilisez une cuillère à thé de bicarbonate de soude par tasse d’eau froide. Vous éliminerez ainsi les microbes et les pesticides de vos fruits et légumes sans en altérer le goût. Faites-les tremper dans un bol propre pendant 15 minutes, en remuant de temps en temps.

Le bicarbonate de soude étant alcalin, un trempage prolongé et un rinçage insuffisant risquent d’endommager la peau des fruits et légumes fragiles et d’en compromettre la texture et la saveur.

Les résultats d’une recherche comparant l’effet du lavage des pommes avec de l’eau seule à celui du trempage dans une solution de bicarbonate de soude ont montré que l’eau était presque aussi efficace pour éliminer les pesticides. Il convient également de noter que la plupart des traces de pesticides trouvées dans les fruits et légumes frais présentent des concentrations non dangereuses et que les traces consommées au Royaume-Uni ne sont pas considérées comme pathogènes.

Toutefois, une étude très récente portant sur des pommes a révélé que les pesticides pénètrent au-delà de la peau. Les auteurs suggèrent donc aussi de lespeler avant de les manger pour réduire davantage les traces de pesticides auxquelles vous pourriez être exposé.

Vous vous priverez cependant des nombreux nutriments précieux contenus dans la peau des fruits et des légumes. En outre, nombre d’entre eux ne peuvent pas être pelés (comme le raisin ou la laitue).

Sur la base des données dont nous disposons actuellement, l’eau seule reste donc le meilleur moyen de nettoyer les fruits et légumes frais. Il n’y a pas de réel avantage à utiliser du vinaigre ou du bicarbonate de soude.

Comparaison entre les fruits et les légumes

Les fruits et légumes à l’écorce dure (comme les courges) ou à la peau ferme (comme les pommes de terre, les patates douces et les légumes racines) peuvent être frottés à l’aide d’une brosse à légumes jusqu’à ce qu’ils semblent propres. Les tomates peuvent simplement être rincées sous le robinet pendant environ 30 secondes, en les massant délicatement avec les mains.

Pour laver les légumes feuilles tels que la laitue, le brocoli, le chou-fleur, le chou frisé ou le chou, séparez-les en feuilles ou en bouquets et rincez-les individuellement sous le robinet, en les frottant pendant environ une minute. La laitue étant généralement consommée crue, il est plus prudent de jeter les feuilles abîmées, qui sont les plus susceptibles d’être contaminées par des bactéries.

Pour ce qui est des fruits, l’eau est encore une fois le meilleur moyen d’éliminer les contaminants. Pour les fruits à noyau, les pommes et les concombres, rincez-les à l’eau froide du robinet pendant une minute au maximum pour enlever la saleté, les microbes et la cire qui pourrait les recouvrir.

La forte teneur en eau des cerises, raisins, fraises et autres baies rend ces fruits particulièrement périssables. En humidifiant les baies, vous favorisez la prolifération des germes présents et raccourcissez leur durée de conservation. Il est donc préférable de les conserver au réfrigérateur sans les laver, jusqu’à ce que vous soyez prêt à les manger. Retirez les baies abîmées ou moisies avant de les mettre au réfrigérateur.

Les fruits et légumes à consommer ultérieurement doivent être épongés avec une serviette en papier sèche ou passés à l’essoreuse à salade afin d’éliminer l’humidité et de réduire la propagation des germes. Conservez-les ensuite au réfrigérateur dans un récipient muni d’un couvercle. Il est également conseillé de nettoyer les éviers, les surfaces et les ustensiles de cuisine avant de laver et de préparer vos fruits et légumes.

Notez qu’aucune méthode de lavage à la maison ne permet de supprimer ou de tuer complètement tous les germes susceptibles de se trouver sur les fruits et légumes. Seule la cuisson à une température supérieure à 60 °C peut y parvenir.