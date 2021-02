Si le monde financier évolue comme l’ont fait les marchés de la mode et de la musique il y a environ 10 ans, le phénomène WallStreetBets (r/wallstreetbets) de Reddit pourrait bien avoir transformé les investissements à jamais.

Dans les secteurs de la mode, des finances et de la musique, les centaines de milliers de gens très motivés qui partagent leur passion en ligne peuvent provoquer des transformations importantes sans vraiment le vouloir.

À l’heure actuelle, WallStreetBets transforme les marchés financiers sur trois grands plans : des intervenants amateurs ou investisseurs individuels s’adonnent à des tâches normalement réservées aux conseillers, analystes et éducateurs du domaine des finances, réinventant du même coup les rôles dans le secteur. Ils ont amené avec eux une toute nouvelle vision de l’investissement, et ont désormais une influence accrue à tous les niveaux.

Pour conserver leur influence, les intervenants professionnels cherchent donc à délégitimer les investisseurs individuels.

Qui fait quoi, et comment ?

Les changements ont été provoqués par des investisseurs individuels qui se rassemblent en ligne, notamment sur des forums Reddit, des groupes Discord, des chaînes YouTube, Twitter et Stocktwits, pour échanger de l’information sur la façon d’exécuter des tâches habituellement réservées aux conseillers et analystes financiers.

AP Photo/Tali Arbel

Au lieu de suivre une formation d’investisseur standard, par exemple dans un collège ou une université, les investisseurs individuels apprennent tout par eux-mêmes, sur Internet.

Ils ont donc provoqué des changements qui se répercutent non seulement sur les tâches des conseillers, analystes et éducateurs professionnels du domaine des finances, mais aussi sur celles des investisseurs institutionnels. Certains sont même d’avis que la transparence accrue entourant les discussions sur les techniques d’investissement en ligne pourrait « mener à une plus grande transparence au sein des établissements ».

Une nouvelle vision de l’investissement

Ces nouveaux investisseurs individuels sont porteurs d’une vision inédite de l’investissement. Pour au moins certains membres, WallStreetBets est à la fois un pari, une blague, une initiative d’utilisateurs de Reddit malveillants et un plan visant à s’enrichir rapidement.

Pour d’autres, WallStreetBets est plutôt l’occasion d’exploiter et de dévoiler les faiblesses des marchés financiers. Et enfin, on y trouve aussi certains investisseurs compétents.

Cette nouvelle catégorie d’investisseurs individuels, peu importe l’objectif de leur démarche, a des croyances et des comportements à mille lieues de ceux des investisseurs boursiers typiques, qui s’appuient souvent sur les conseils de conseillers financiers et favorisent les investissements à long terme dans des options sécuritaires comme les actions de premier ordre et les fonds communs de placement ou, pour les plus aventureux, les fonds négociés en bourse (FNB).

Ce contraste est d’ailleurs mis en lumière par de nombreuses vidéos humoristiques et des mèmes.

Des investisseurs individuels de plus en plus influents

Jusqu’à maintenant, les investisseurs individuels faisaient généralement affaire avec les institutions financières. Les investisseurs institutionnels, comme les grandes banques, les fonds spéculatifs et leurs clients aisés, étaient perçus comme des « investisseurs avisés » ayant une influence sur les fluctuations des marchés. Les investissements avisés sont normalement présentés comme le fruit du travail d’investisseurs réputés qui ont une connaissance approfondie des marchés financiers.

À l’opposé, les membres de WallStreetBets sont reconnus pour parler d’eux-mêmes de façon condescendante, en se qualifiant habituellement de frustrés ou de dégénérés « jouant le tout pour le tout ». Il va sans dire que ces propos contrastent particulièrement avec l’image supposément respectable des investisseurs avisés. Et pourtant, cet influent groupe rassemble des « centaines de petits Mike Tyson » qui, ensemble, ont acquis assez de puissance pour faire perdre des milliards de dollars à des entreprises financières réputées.

Les professionnels de la finance réagissent

Qu’elles travaillent pour de grands couturiers, des maisons de disques ou des sociétés de gestion de fonds spéculatifs ou de patrimoine, les personnes au pouvoir tentent normalement de repousser la menace des fluctuations du marché pouvant mettre à mal leur modèle d’affaires et réduire leur influence.

Dans le monde des finances, WallStreetBets a entraîné des réactions variées. Les plates-formes de commerce ont tenté d’affaiblir le pouvoir des utilisateurs de Reddit en limitant les transactions pour protéger les consommateurs. De nombreux analystes et investisseurs se sont aussi moqués du manque de connaissances des investisseurs de WallStreetBets, qui risquent de tout perdre avec leurs paris.

Dans les médias, bien des analystes ont réaffirmé leur connaissance des marchés financiers et n’ont pas mâché leurs mots à l’égard des investisseurs de WallStreetBets. Leon Cooperman, milliardaire et gestionnaire de fonds spéculatifs pour Omega Advisors, avait ce qui suit à dire sur le sujet :

Les responsables de ce qui se produit actuellement sur le marché sont ces gens qui passent leur temps à la maison, encaissent des chèques du gouvernement et font en somme des échanges commerciaux sans commissions ni intérêts.

Ce que l’avenir nous réserve

En date du 1er février, le site WallStreetBets de Reddit comptait environ huit millions de membres. Mais il ne s’agit que d’un endroit parmi tant d’autres où des investisseurs individuels se rassemblent pour découvrir et échanger des suggestions d’investissements. Ensemble, ces investisseurs amateurs ébranlent certaines croyances tenaces en matière d’investissement et, ce faisant, exercent de plus en plus d’influence sur les marchés.

AP Photo/Nam Y. Huh

Ces investisseurs individuels n’appartiennent à aucun mouvement organisé tentant de transformer les rouages des marchés financiers. Et pourtant, comme en témoigne la saga GameStop, leurs interactions en ligne ont transformé la dynamique de pouvoir entre les investisseurs individuels et institutionnels. Les utilisateurs de WallStreetBets sur Reddit ont aidé à propulser le cours de l’action de GameStop vers des sommets inégalés, allant jusqu’à forcer l’interruption des échanges commerciaux.

Que réserve l’avenir au monde des finances ? Les paris sont ouverts.