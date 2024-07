Wole Soyinka fête ses 90 ans : écrivain et militant pour la justice

Akinwande Oluwole Soyinka, le légendaire auteur et militant africain, est la preuve de ce que les mots et les actes peuvent accomplir dans la lutte pour la justice et les droits de l'homme. A 90 ans, Soyninka incarne l'activisme sans relâche et l'excellence littéraire.

L'œuvre de Soyinka met en évidence le rôle crucial des arts et des artistes dans la société. Il a montré que la littérature et l'expression artistique peuvent être de puissants instruments pour lutter contre l'oppression, défendre la justice et inspirer le changement social.

Depuis ses premières pièces de théâtre et ses premiers poèmes jusqu'à ses récents essais et discours, Soyinka n'a cessé de s'attaquer à la corruption politique, à l'injustice sociale et aux violations des droits de l'homme, souvent au péril de sa vie. Ses œuvres incitent les lecteurs et le public à réfléchir de manière critique et à agir avec courage.

L'approche de Soyinka a été façonnée par son éducation et ses expériences personnelles. Ayant grandi dans le Nigeria colonial, il a été exposé à l'oppression et à l'inégalité dès son plus jeune âge. Son éducation, qui combine la culture africaine traditionnelle et les influences littéraires occidentales, lui a permis d'exprimer sa vision de la justice et de la liberté. L'emprisonnement politique et l'exil ont renforcé sa détermination à utiliser sa voix et sa plume comme instruments de résistance.

Cela se reflète dans ses critiques virulentes à l'égard des différents gouvernements nigérians. En atteste l'ouvrage The Open Sore of a Continent (…) dans lequel il condamne la dictature militaire de Sani Abacha, en témoigne. La fondation de son parti politique, le Front démocratique pour une fédération du peuple, en 2010, témoigne également de son engagement en faveur de l'activisme politique.

En tant que maître de conférences en littérature africaine, j'enseigne et j'étudie l'œuvre de Soyinka et j'ai appris à l'apprécier en tant que critique inébranlable de la tyrannie. C'est aussi un conteur magistral.

L'histoire de Soyinka nous emmène d'un petit enfant du Nigeria à un lauréat du prix Nobel et à un symbole international de la résistance.

Les premières années et l'éveil

Soyinka est né le 13 juillet 1934 à Abeokuta, dans l'ouest du Nigeria.

Son père, prédicateur anglican et directeur d'école, lui fait découvrir l'administration coloniale et le conflit entre les coutumes indigènes et les normes européennes imposées.

Peter’s Primary School, à Abeokuta, puis à l'Abeokuta Grammar School. Il a ensuite fréquenté le Government College à Ibadan, dans l'ouest du Nigeria. Il y obtient d'excellents résultats scolaires et participe à diverses activités littéraires. Son sens critique de l'identité et sa résistance à la domination coloniale commencent à prendre forme au cours de ces années. En 1952, Soyinka entre à l'University College Ibadan, où il étudie la littérature anglaise, le grec et l'histoire occidentale.

Pendant son enfance, il est également exposé à la richesse des traditions orales, des contes et des cérémonies africaines. Ces éléments ont fini par se retrouver dans ses œuvres créatives.

À Ibadan, il a été influencé par son pair, J.P. Clark-Bekederemo. L'accent mis par Clark-Bekederemo sur l'identité culturelle et le colonialisme a incité Soyinka à explorer ces thèmes dans ses écrits.

Plus tard, à l'université de Leeds, il a été encadré par des universitaires de renom. Harold Hobson, célèbre critique dramatique britannique, a aidé Soyinka à comprendre le théâtre moderne. Gordon Lawrence l'a aidé à apprécier les aspects techniques du théâtre. Arnold Kettle, critique littéraire marxiste, lui a enseigné l'intersection de la littérature et de la politique.

La scène théâtrale animée de Leeds lui a donné l'occasion d'expérimenter différentes formes d'art dramatique. Cela l'a aidé à développer sa voix unique en tant que dramaturge. L'environnement intellectuel de Leeds comprenait des discussions sur le colonialisme et la justice sociale. Toutes ces expériences ont façonné sa vision du monde, ancrant en lui la volonté de lutter contre l'oppression.

Ce que Soyinka représente dans la littérature nigériane

La vaste collection d'œuvres de Soyinka offre une analyse approfondie des conflits passés et actuels du Nigeria. Il touche une corde sensible chez les lecteurs en fusionnant les techniques littéraires occidentales et la culture traditionnelle yoruba.

Ses œuvres explorent les fondements sociopolitiques de la société nigériane, abordant des questions telles que la dictature, la corruption et la quête de justice. La littérature reflète l'histoire tumultueuse de la nation, de l'ère coloniale aux défis de l'après-indépendance. Des œuvres telles que la pièce A Dance of the Forests, préparée pour les célébrations de l'indépendance du Nigeria en 1960, ne sont pas seulement des expressions artistiques, mais aussi des commentaires sur les réalités sociopolitiques du pays.

Il critique la hâte vers l'indépendance à travers un récit complexe impliquant des dieux, des esprits et des hommes. La récurrence de la folie humaine et la persistance des problèmes tels que l'abus de pouvoir et la corruption ont retenu son attention. La thèse audacieuse de la pièce, à savoir que l'indépendance en elle-même ne garantit pas une société décente, lui confère une grande importance.

Soyinka prône la réflexion et le changement modernes tout en soulignant la valeur de l'héritage culturel. Des œuvres comme La Mort et l'écuyer du roi renvoient à l'expérience africaine, remettant en question le colonialisme et ses effets persistants sur l'Afrique. Soyinka donne aux Africains les moyens de se réapproprier leur identité.

Il explore également les conséquences psychologiques et culturelles de la domination coloniale. Dans The Man Died : Prison Notes (Cet homme est mort) , récit autobiographique de son emprisonnement pendant la guerre civile au Nigeria, Soyinka ne se contente pas d'évoquer des épreuves personnelles, il appelle également à l'application des droits de l'homme universels. Le livre souligne l'interconnexion des luttes africaines et la nécessité d'une résistance collective contre l'injustice.

Ma première rencontre avec Soyinka

Mon premier contact avec l'œuvre de Soyinka a eu lieu au lycée, lorsque nous avons lu sa pièce de théâtre The Lion and the Jewel (Le Lion et la perle). Certains de mes camarades de classe estimaient alors qu'il était difficile à lire et à assimiler. J'ai découvert plus tard que Le lion et la perle était en fait l'un des titres les plus simples.

Sa maîtrise de la narration et sa capacité à réunir des thèmes complexes dans un récit captivant m'ont laissé une impression indélébile. Dans Death and the King’s Horseman (La mort et l'écuyer du roi, sa représentation du conflit entre l'authenticité culturelle et l'arrogance coloniale résonne de manière puissante. La pièce explore l'impact profond du colonialisme sur les pratiques et les croyances indigènes.

Mon livre préféré de Soyinka

Mon préféré est The Man Died : Prison Notes, un récit captivant de ses luttes et de sa résilience face à une adversité extrême.

Il relate de manière saisissante les conditions pénibles qu'il a endurées et donne un aperçu des tourments psychologiques et physiques infligés à ceux qui osaient s'opposer au gouvernement répressif du Nigéria.

Sa documentation méticuleuse ne se contente pas d'enregistrer la brutalité immédiate du régime, mais révèle également les problèmes plus généraux et systémiques qui permettent à une telle oppression de perdurer.

Ce travail a profondément influencé ma compréhension du pouvoir de la littérature. Les écrivains jouent un rôle essentiel dans la lutte pour la justice sociale.

Je pense que l'influence de Soyinka est visible chez certains écrivains nigérians qui sont arrivés plus tard, comme Femi Osofisan et Ahmed Yerima. L'œuvre d'Osofisan a été décrite comme “des appels à la liberté personnelle et à l'action politique”.