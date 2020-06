¿Y si el modelo híbrido fuera el futuro de la universidad?

Disclosure statement

Javier Portillo Berasaluce es miembro de la asociación vecinal independiente ZallaBai, que concurre a las elecciones locales como agrupación de electores. Encabezando la lista de Zallabai, Javier Portillo Berasaluce ha sido alcalde de Zalla durante dos legislaturas.

Eneko Tejada Garitano and Urtza Garay Ruiz do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.