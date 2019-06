Bagaimana perubahan iklim berdampak pada ikan laut? Petunjuknya ada di dalam telinga mereka

Disclosure statement

Karin Limburg menerima dana dari U.S. National Science Foundation and from the Swedish Research Council Formas. Ia terafiliasi dengan the Global Ocean Oxygen Network (GO2NE), sebuah kelompok kerja saintifik dari UNESCO'S Intergovernmental Oceanographic Commission yang ditugaskan untuk mempromosikan riset dan komunikasi tentang deoksigenasi lautan global. Limburg adalah seorang Visiting Professor di Department of Aquatic Resources, Swedish Agricultural University, and Adjunct Professor, Department of Earth Sciences, Syracuse University.