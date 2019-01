Desinformación y la vacuna contra la gripe: 3 lecciones para combatir mitos

Disclosure statement

Matthew Motta no trabaja para ninguna compañía u organización que se beneficie de este artículo; tampoco consulta ni posee acciones ni recibe fondos por ese concepto; y no ha divulgado afiliaciones relevantes más allá de su posición académica.

Dominik Stecula receives funding from the Social Science and Humanities Research Council of Canada for part of his research on misinformation.

Kathryn Haglin no trabaja para ninguna compañía u organización que se beneficie de este artículo; tampoco consulta ni posee acciones ni recibe fondos por ese concepto; y no ha divulgado afiliaciones relevantes más allá de su posición académica.