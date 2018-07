En los últimos días me he encontrado en una paradoja bastante inesperada. Durante más de dos décadas he proclamado sin cesar que producimos demasiado dióxido de carbono (CO 2 ), con el consiguiente riesgo de calentamiento global. Pero mientras que cada vez se emite más CO 2 a la atmósfera, Europa y México se están quedando sin CO 2 disponible para su uso, ya que varias fábricas que lo producen han cerrado por mantenimiento.

El mundo consume alrededor de ochenta millones de toneladas de CO 2 al año, pero las emisiones anuales de este compuesto rondan en la actualidad los treinta y dos mil millones de toneladas. El Reino Unido experimenta la mayor escasez de suministro de CO 2 en décadas, pues cubre la mayor parte de su demanda con los subproductos de la industria de fertilizantes, que detiene su actividad durante los meses de verano.

El Reino Unido produce CO 2 a partir de muchas otras fuentes, pero a pesar del desarrollo de tecnologías de captura de CO 2 , estas no se están aplicando comercialmente a la velocidad necesaria para que se pueda utilizar el CO 2 capturado.

La situación se ha visto agravada por la ola de calor actual y los bares se están quedando sin cerveza justo en pleno Mundial de fútbol. Pero, ¿es realmente el CO 2 tan fundamental para el funcionamiento de nuestra sociedad? La respuesta es sí y, a continuación, se exponen diez productos que están amenazados por su escasez.

1. Vino

Quedarse sin cerveza en pleno verano ha provocado cierto pánico, pero hay otros muchos usos del CO 2 en la industria de las bebidas. Por ejemplo, las bebidas carbonatadas. Si uno es más de beber vino –o incluso un gran entendido– tampoco está fuera de peligro. La incorporación de CO 2 es fundamental en la elaboración del vino para que alcance la fermentación perfecta.

2. Todo tipo de comida

El CO 2 también tiene muchas aplicaciones en la industria alimentaria, desde su uso en mataderos y grandes granjas de animales antes de sacrificarlos hasta la conservación de la carne fresca en el envasado al vacío. Los vegetarianos son igual de vulnerables, porque CO 2 se utiliza ampliamente como refrigerante en aplicaciones de venta al por menor de alimentos, lo que incluye muchas frutas y verduras.

3. Láseres

Los láseres de CO 2 son de los más útiles y eficaces, produciendo un haz de luz infrarroja. Esto no solo es relevante para los amantes de Star Wars; los láseres de CO 2 tienen una amplia gama de aplicaciones en la industria para el corte, la soldadura, el grabado e incluso la impresión 3D. Además, los láseres médicos de CO 2 se utilizan en muchas intervenciones quirúrgicas de tejidos blandos, desde la eliminación de quistes en las cuerdas vocales hasta los liftings.

4. Extintores

El CO 2 es un compuesto no combustible que se puede presurizar, de ahí su uso extendido en los extintores. Este gas también se utiliza en pistolas de aire comprimido y en chalecos salvavidas autoinflables. Los cartuchos de CO 2 también se venden como el mejor amigo de un ciclista para reparar pinchazos.

5. Café descafeinado

A cierta temperatura y presión (31 °C y 73 atmósferas) el CO 2 se convierte en un fluido supercrítico. Esto no significa que sea peligroso hasta un punto crítico, sino que tiene propiedades muy inusuales y extremadamente útiles. Por ejemplo, tiene la densidad de un líquido, pero se comporta como un gas. El CO 2 supercrítico se utiliza como un disolvente ecológico para la limpieza en seco, para producción de café descafeinado, destilados de hierbas y de aceites esenciales, entre otras cosas.

6. Refrigerante

El hielo seco no es más que CO 2 sólido. Tiene grandes aplicaciones muy conocidas, como la limpieza por chorreado, la refrigeración de comida y la ultracongelación, así como usos a pequeña escala, como las máquinas de humo o la eliminación de verrugas. El hielo seco también se puede utilizar para preservar el cuerpo humano hasta el funeral y es más respetuoso con el medio ambiente que los productos químicos para embalsamar.

7. Petróleo

El mayor uso industrial individual de CO 2 es para algo llamado “recuperación mejorada de petróleo”. Cada año, se inyectan unos 50 millones de toneladas de CO 2 en depósitos de petróleo para expulsar alrededor de un 20% del petróleo que se almacena en ellos. La mayor parte del CO 2 utilizado en esta aplicación proviene de pozos naturales de CO 2 .

8. Plantas

Es sabido que las plantas son grandes consumidoras de CO 2 . A través de la fotosíntesis, las plantas convierten el CO 2 y el agua en carbohidratos. Pero lo que no es tan sabido es que los jardineros aumentan de forma artificial los niveles de CO 2 en los invernaderos para promover el crecimiento de las plantas.

9. Analgésicos

El CO 2 tiene muchas aplicaciones farmacéuticas y médicas, como en la producción de medicamentos analgésicos y antiinflamatorios. Por ejemplo, el CO 2 se utiliza en la producción del ácido salicílico, que es el precursor de la aspirina. También se utiliza para estimular la respiración cuando se añade al oxígeno.

10. Combustible para aviones

El CO 2 se utiliza ampliamente en laboratorios de investigación como gas comprimido, como fluido supercrítico o como hielo seco. En nuestros laboratorios no siempre usamos CO 2 de grado alimenticio, pero aún así nos vemos afectados por su escasez. Nuestro proveedor nos comunicó recientemente que ya no aceptan pedidos rutinarios. Esto tiene consecuencias: en uno de nuestros proyectos de investigación utilizamos CO 2 junto con biomasa residual para producir combustible para aviones.