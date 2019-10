Pourquoi la recherche soutient The Conversation France.

Notre mission n’a pas changé depuis quatre ans : publier des articles d’expertise au quotidien issus d’une collaboration unique entre chercheurs et journalistes et partager le savoir avec le plus grand nombre. Depuis 2015, nous avons publié plus de 3 000 auteurs affiliés à plus de 90 universités et institutions de recherche. Ces institutions membres sont au cœur de notre aventure et certaines d’entre elles ont choisi aujourd’hui de vous dire l’importance de notre travail collaboratif. Nous les remercions pour leur soutien.