Quatre signes qui prouvent que vous avez une bonne intelligence émotionnelle

Disclosure statement

Jose M. Mestre travaille pour l'Université de Cadix, en Espagne, en tant que professeur associé au Département de psychologie. Il est financé par le Plan d'État espagnol pour la recherche scientifique, technique et l'innovation, le ministère espagnol de l'Économie et de la Compétitivité et le Fonds européen de développement régional de l'Union européenne (UE).

Kimberly A. Barchard does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.